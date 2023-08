„Nu le e rușine să ceară?” Care categorie de bugetari nu va mai primi vouchere de vacanță. Marcel Ciolacu "îi trage de urechi"

Marcel Ciolacu "îi trage de urechi" pe o parte din bugetari, care doresc vouchere de vacanță. Șeful guvernului exclude posibilitatea ca acești angajați la stat să beneficieze de astfel de tichete.

Tichetul de vacanță are perioadă de valabilitate de un an de la data alimentării suportului electronic, fără a se înțelege că aceasta este și perioada de valabilitate a suportului. Beneficiarii voucherelor de vacanță au dreptul să își aleagă unitatea afiliată pentru achiziționarea serviciilor turistice. Regulamentul întreg se găsește pe Portalul Legislativ .

