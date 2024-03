Florin Ristei și fratele lui au cântat împreună pe scenă, la Sala Palatului. Ce dedicație emoționantă i-au făcut mamei lor

Florin Ristei și fratele său mai mare, Dan, au cântat împreună la concertul arstilui de la Sala Palatului. Ce a apărut pe scenă în timpul momentului extrem de emoționant, dedicat mamei lor. Spectatorii au scos telefoanele și au început imediat să filmeze.

Pe data de 8 martie, chiar de Ziua Internațională a Femeii, Florin Ristei a făcut show total pe scena de la Sala Palatului. Artistul s-a pregătit luni de zile pentru unul dintre cele mai importante evenimente din cariera lui și totul a fost la superlativ. De la eveniment nu au lipsit nici invitații surpriză care au adăugat un plus de savoare concertului special organizat de artist. Printre aceștia s-au numărat Ilona Brezoianu, alături de care face echipă la Te cunosc de undeva! sezonul 20, dar și nimeni altul decât Dan, fratele mai mare al cântărețului.

Florin Ristei și fratele lui mai mare, Dan, au cântat împreună la Sala Palatului. Ce a apărut pe scenă, în timpul momentului emoționant

Florin Ristei a vorbit în mai multe rânduri despre faptul că pasiunea pentru muzică a moștenit-o de la fratele lui mai mare. Acum, cei doi au avut ocazia să cânte îpreună, pe scena de la Sala Palatului, în fața a mii de oameni.

Frații Ristei au fost protagoniștii unui moment extrem de emoționant la concertul artistului de pe 8 martie și fiind o ocazie atât de specială nu puteau să o uite pe mama lor. Astfel, Florin Ristei și fratele lui mai mare, Dan, i-au făcut o dedicație sensibilă celei care le-a dat viață și i-a susținut întotdeauna.

Cu doar o chitară și vocile lor armonizate perfect, ei au reușit să îi înduioșeze pe toți cei din sală, care au scos imediat telefoanele să filmeze. Pentru a-și exprima dragostea pe care i-o poartă mamei lor, Florin Ristei și fratele lui au cântat două piese împreună: „More than words” și „E ziua ta mămico”.

În acest timp, în spatele lor, pe un ecran imens, rulau imagini cu ei din copilărie, în care apăreau alături de părinții lor. Cum era de așteptat, întreg momentul a mișcat publicul, iar imaginile surprinse în timpul concertului vorbesc de la sine.

Florin Ristei a postat, la rândul său, mai multe imagini din timpului primului său concert de la Sala Palatului și le-a mulțumit celor care i-au fost alături într-o seară atât de importantă pentru el.

În comentarii, mai mulți dintre cei care s-au aflat în public l-au felicitat pentru ce a reușit să realizeze, iar o fană a povestit un moment inedit chiar din timpul evenimetului.

„Cel mai frumos cadou verde rock. Îți mulțumesc pentru că ai păstrat ținuta rock așa cum am strigat că vreau în gura mare în sală și ai ținut cont de cererea mea. Cel mai adevărat gest artist - fan, pentru care te admir și iubesc. Ești vocea mea preferată pentru totdeauna. A fost o seara #ONE. TE ADOR”, a dezvăluit cineva în comentarii.

„Superb a fost! Mă bucur mult pt că primul tău concert la Sala Palatului a ieșit așa de frumos! Deși nu e chiar primul, am fost în sală și în decembrie 2022 la Concertul de Anul Nou cu Orchestra Simfonica Bucuresti, minunat si atunci! Felicitari, meriți aceasta atmosfera, esti foarte talentat! Si Ilona..belea!”, a mai adăugat un alt fan.

„Felicitări! Am așteptat acest moment din ziua in care ai lansat în noiembrie invitația la concert, în Neatza cu Razvan si Dani. Mi-a plăcut tot! Voce, umor, elegantă !interpretare, decor, trupă, invitați si desigur momentul magic oferit mamei tale!Poate fi mândră că are doi copii educați si foarte talentați!Felicitări doamna Ristei. Mulțumesc pentru megashowul oferit, aștept următorul concert cu Sold Out!”, a mai remarcat altcineva.