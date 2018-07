FOTO! ULUITOR: Cum arată abdomenul Ozanei Barabancea după operații și slăbit

Ozana Barabancea se transformă, pe zi ce trece, într-un manechin de podium. Vedeta a ajuns la a treia intervenţie chirugicală, ce a durat cinci ore, iar recuperarea a fost extrem de grea.

În doar 12 luni de zile, artista a ajuns de la 128 de kilograme la 67. Decizia radicală de a schimba ceva în viața sa i-a adus numai satisfacții, dar, e drept, și multe sacrificii.

În numeroasele imagini pe care le postează acum pe rețelele de socializare, Ozana arată incredibil de bine.

"Am găsit o sculptoriță în piele. Am avut un curaj fantastic. Nu am mai fost așa frumoasă în viață mea. Am fost foarte grasă pe bune, să dăm Cezarului ce este al Cezarului. Mi-am făcut un lifting circular. Mi-au luat grăsimea de pe șolduri și am ajuns să am și fese, eu care nu am avut în viață mea feșe. Aveam o pleoapă care cădea efectiv peste gene așa că am făcut și o intervenție numita blefaroplastie. A fost destul de greu la început pentru că nu puteam să mă mișc, pentru că trebuia să se lipească mușchiul de piele. Nu a fost deloc ușor. Mă bucur că am doi copii care mă susțin și mă ajută. Fiica mea m-a spălat, m-a curățat. Un copil de 13 ani să facă asta nu e prea plăcut pentru ea. Ziceai că sunt îmbălsămată, trebuia să fiu ajutată permanent. Acum port un corset. Nu am voie să fac sport și să merg la mare", a explicat vedeta, într-un interviu