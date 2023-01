Fotografiile publicate de Georgiana Lobonț, după ce soțul ei a confirmat divorțul. S-au răzgândit cei doi?

Au renunțat la divorț? Georgiana Lobonț și încă soțul ei, Rareș Ciciovan, s-au afișat de curând în mediul online asemenea unui cuplu fericit, publicând mai multe imagini dintr-o vacanță exotică. Cele mai recente fotografii i-au luat prin surprindere pe admiratorii celor doi, având în vedere că în urmă cu doar o zi, Rareș Ciciovan a confirmat zvonurile divorțului și a declarat că relația lor a luat sfârșit.

Au renunțat Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan la divorț? Ce imagini de cuplu au publicat cei doi în mediul online

S-au răzgândit astfel cei doi? Cert este că pe contul personal al Georgianei Lobonț, artista este asaltată cu întrebări din partea urmăritorilor săi. Cântăreața nu a comentat încă în mod direct pe marginea subiectului, iar unii fani au intrat la bănuieli.

„Foarte urât din partea ei că nu dă un punct de vedere, e persoană publică trebuie să-și asume. Să nu spună chiar nimic, mai face și mișto de public și pune poze cu el”, „Ei pozează fericiți și în presa din țară divorțează”, „Vedem asta în timp ce toată România vede că divorțați și un interviu dat chiar de Rareș că este adevărat”, au fost doar câteva dintre comentariile fanilor.

În timp ce unele voci o critică pe vedetă că nu își asumă statutul de persoană publică și nu clarifică situația, alții sunt ferm convinși că totul nu ar fi nimic altceva decât o strategie de marketing. Cele mai recente imagini publicate de Georgiana Lobonț au creat astfel controverse, având în vedere că ea și partenerul său apar în imaginile de cuplu, din vacanță, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat.

Cei doi se află în vacanță în Maldive și s-au afișat pe rețelele de socializare în ipostaze neașteptate, sărutându-se chiar, alături și de cei doi copii pe care îi au împreună. Fotografiile de familie au creat confuzie în comunitatea de fani a artistei. Chiar dacă Rareș Ciciovan confirma divorțul în urmă cu doar o zi, se pare că acum situația dintre ei s-a schimbat.

Mai mult decât atât, în dreptul imaginilor, Georgiana Lobonț a pus drept descriere o inimă roșie, dar și un emoji care reprezintă o familie unită, dând de înțeles că nu ar mai fi vorba de separare și că ea și soțul ei vor rămâne în această formulă.

Soțul Georgianei Lobonț a declarat că divorțează

Rareș Ciciovan a fost cel care a mărturisit că mariajul lor s-a terminat, însă a dezvăluit că momentan nu au fost intentate actele de divorț. În urma fotografiilor de cuplu din mediul online, se pare că cei doi s-ar fi răzgândit în privința separării. Cu toate acestea, partenerul Georgianei Lobonț a dezvăluit însă că el și-ar fi dorit acest divorț cu ani în urmă.

„Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare. Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu”, au fost declarațiile lui Rareș Ciciovan, soțul Georgianei Lobonț.

