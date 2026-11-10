Gabi Torje de la Asia Express i-a împlinit iubitei un vis din copilărie, după întoarcerea din competiție. Ce surpriză i-a făcut

Gabi Torje și iubita lui, Larisa, au fost plecați în America, acolo unde s-au implicat în acțiuni caritabile, dar s-au și relaxat. Cei doi au vizitat locuri celebre, iar Larisa și-a îndeplinit un vis din copilărie.

Gabi Torje și iubita lui au fost pentru câteva zile în America, acolo unde s-au implicat în acțiuni caritabile, dar au și vizitat locuri celebre. Larisa și-a dorit dintotdeauna să meargă la un meci al Lakers, ceea ce s-a și întâmplat.

Iubita lui Gabi Torje a mers la unul dintre meciurile echipei Lakers

Los Angeles Lakers este unul dintre cele mai cunoscute cluburi de baschet, iar Larisa a recunoscut că abia aștepta să participe la unul dintre meciurile lor.

Iubita lui Gabi Torje a mers la meci, și-a cumpărat o jachetă pe care scrie numele echipei și a urmărit fiecare minut cu mare interes.

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Larisa a povestit că și-a dorit din copilărie să ajungă la unul dintre meciurile echipei preferate, după ce a crescut uitându-se la filme americane cu baschet. Iubita lui Gabi Torje a mărturisit că a fost un vis devenit realitate pentru ea.

Gabi Torje a participat la un turneu caritabil

Scopul pentru care Gabi Torje a plecat în America este legat de participarea la un eveniment caritabil.

Este vorba despre un turneu de fotbal, în care copiii sunt încurajați să își urmeze pasiune. Fotbalistul și iubita lui au ajuns, inițial, în Detroit, iar mai apoi au călătorit în mai multe orașe pentru a participa la turneu.

Chiar dacă au plecat împreună și au mers în aceleași locuri, Gabi Torje și iubita lui au preferat să fie discreți în continuare. Cei doi nu s-au afișat unul alături de celălalt.

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