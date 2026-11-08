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Cum arată Larisa, iubita discretă a lui Gabi Torje de la Asia Express. Imagini din vacanța romantică în Las Vegas | FOTO

Gabi Torje de la Asia Express a publicat imagini din vacanța petrecută în Las Vegas alături de iubita lui, Larisa. Cum arată tânăra și ce momente romantice a surprins concurentul în fotografii.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Duminica, 08 Noiembrie 2026, 08:00 | Actualizat Vineri, 06 Noiembrie 2026, 19:03
Cum arată Larisa, iubita discretă a lui Gabi Torje de la Asia Express | Antena 1
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Gabi Torje și iubita lui, Larisa, se bucură de o escapadă în Statele Unite ale Americii. Cei doi au ajuns și în Las Vegas, unde au vizitat câteva dintre cele mai cunoscute locuri ale orașului.

Deși fostul fotbalist preferă să își țină relația și viața personală departe de ochii publicului, de această dată a împărtășit cu urmăritorii săi câteva imagini din vacanță.

Cum arată Larisa, iubita discretă a lui Gabi Torje de la Asia Express. Imagini din vacanța romantică în Las Vegas

Gabi Torje și iubita lui, Larisa, petrec câteva zile în Statele Unite ale Americii, iar Las Vegas este una dintre opririle lor. Cei doi se bucură de o vacanță departe de România și au împărtășit cu urmăritorii lor câteva imagini din această călătorie.

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Larisa, iubita concurentului de la Asia Express, a publicat mai multe fotografii din oraș, în care apar câteva dintre cele mai cunoscute locuri și atracții turistice. Imaginile surprind atmosfera specifică orașului, cunoscut pentru luminile sale și numeroasele sale locuri de divertisment.

Cei doi îndrăgostiți nu au publicat fotografii în care să apară împreună, însă un detaliu din imaginile postate de Larisa a atras atenția. Într-una dintre fotografii, aceasta ține în mână un trandafir, un detaliu care poate sugera un gest romantic din partea concurentului de la Asia Express.

Gabi Torje nu obișnuiește să își expună relația în mediul online și apare destul de rar alături de iubita lui. Fostul fotbalist preferă să păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor și să împărtășească publicului doar anumite momente din activitatea sa.

Motivul pentru care Gabi Torje a mers în Statele Unite ale Americii

Vacanța din Las Vegas a lui Gabi Torje face parte dintr-o călătorie mai amplă în Statele Unite. Concurentul de la Asia Express a explicat că motivul principal al deplasării este participarea la un eveniment caritabil dedicat copiilor din întreaga lume.

Fostul fotbalist a ajuns mai întâi în Detroit, iar apoi a mers către alte orașe americane.

Așadar, pe lângă momentele de relaxare petrecute alături de Larisa, călătoria are și o componentă caritabilă.

”Detroit ne întâmpină cu peisaje superbe, culori de poveste și o atmosferă specială! Dar astăzi nu suntem aici doar să ne bucurăm de frumusețea toamnei, ci și pentru un scop mult mai important: un turneu caritabil în care fotbalul ne aduce împreună. Ne vedem astăzi la teren”, a spus Gabi Torje.

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