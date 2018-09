Gabriela Cristea, despre ziua fetiței sale: „Am avut privilegiul sã trãiesc cea mai frumoasă și mai caldă zi din viaţa mea”

Sărbătoare mare ieri în familia Gabrielei Cristea. Micuţa Victoria Bella Margot a împlinit un anişor, iar părinţii i-au pregătit o super petrecere, la care au participat prietenii apropiaţi, dar şi colegii Gabrielei Cristea de la Antena Stars. Părinţii au respectat întocmai tradiţiile româneşti, astfel cã i-au pregătit micuţei o turtă, dar şi tava cu obiecte de pe care aceasta a ales pixul, oglinda şi banii.

„Anul trecut am avut privilegiul să trăiesc cea mai frumoasã, caldă, bucuroasă, aşteptată, dorită zi din viaţa mea. În momentul când te-ai lipit de mine, am ştiut că nimic nu a fost prea greu din ceea ce am trăit până atunci, a fost doar calea ce mă îndrepta către tine. Azi mă uit cu dragoste, bucurie şi speranţă la tine. Îţi mulţumesc pentru toate lecţiile din anul asta, îţi multumesc pentru tot. La mulţi ani, Victoria! La mulți ani, Margotzica noastră iubită!”, a declarat Gabriela Cristea, pe care telespectatorii o pot vedea în fiecare zi, de luni până sâmbătă, de la ora 18.45, în cadrul emisiunii „Te iubesc de nu te vezi”, la Antena Stars.

Luna septembrie este o lunã cu totul şi cu totul specială în familia lor, întrucât pe 15 septembrie este şi ziua de naştere a lui Tavi Clonda, care a împlinit 39 de ani. Iar ca sărbătoarea de ieri să fie una completă, Gabriela a decis să îi facã o surpriză soţului ei, astfel că nu doar Victoria s-a bucurat de tort, ci şi Tavi, care la vederea tortului pentru el a rămas blocat timp de câteva secunde, pentru că nu îşi dădea seama ce se petrece. Fericit, artistul şi-a pus o dorinţă şi a suflat în lumânări.