Gabriela Cristea, dezvăluiri făcute din suflet! Prezentatoarea a vorbit despre una din cele mai neplăcute perioade din viața sa

Gabriela Cristea se bucură, acum, de o căsnicie frumoasă, dar și de o familie la care a visat toată viața. Însă, până a ajunge aici și a se bucura de roadele vieții de familie, prezentatoarea de la „Mireasa, Capriciile Iubirii” a trebuit să treacă și printr-o relație mai dificilă.

În urmă cu vreo 11 ani, soția lui Tavi Clonda trecea prin divorțul de Marcel Toader, care a afectat-o enorm. Cei doi foști soți au format un cuplu timp de cinci ani, punând capăt căsniciei în anul 2013. În anul 2019, bărbatul s-a stins din viață.

Gabriela Cristea susține că „a simțit nevoia să vorbească despre ceva foarte serios”

Pentru că una dintre cunoștințele sale a trecut, recent, printr-un divorț, Gabriela Cristea a rememorat, în mod inevitabil, perioada neplăcută pe care a trăit-o, la rândul ei, pe propria piele, simțind nevoia să vorbească despre acel episod, dar și ce a urmat apoi:

„Dragilor, am simțit nevoia să vorbesc despre ceva foarte, foarte serios, despre divorț. O cunoștință trece printr-o astfel de situație și cumva am rememorat toate acele momente prin care am trecut și eu în urmă cu vreo 11 ani.”, a spus prezentatoarea de la „Mireasa, Capriciile Iubirii”, citată de Libertatea.

Gabriela Cristea a recunoscut că nu s-ar fi imaginat niciodată ca având statutul de „divorțată”. Ea se declară în asentiment cu acea cunoștință, dezvăluindu-le oamenilor ce vorbe și-ar fi dorit să audă atunci:

„A fost poate cea mai grea perioadă din viața mea sau una dintre cele mai grele, pentru că niciodată nu m-aș fi imaginat cu un asemenea statut. E greu când oamenii încep să te privească ca pe o divorțată. Din perspectiva asta vreau să vorbesc. Oamenii care divorțează nu au nevoie de empatia gratuită, n-au nevoie să li se plângă de milă și mai ales nu au nevoie să le fie denigrat fostul partener. Au nevoie doar să li se spună că va fi bine și că undeva la capătul drumului, după ce se va termină această perioadă, lucrurile vor fi simple și ce e bun abia apoi va veni.”, a spus Gabriela Cristea, potrivit unui site monden de la noi, ctat de sursa menționată mai sus.

Gabriela Cristea a mărturisit că era sigură că nu se va mai căsători niciodată

Gabriela Cristea a mai dezvăluit că trăia cu certitudinea că viața ei se terminase acolo și că nu se va mai căsători niciodată:

„Îmi aduc aminte că eram sigură că nu mă voi recăsători niciodată și credeam că acolo s-a cam terminat tot ceea ce aș fi putut să construiesc cu viața mea, dar uite că Dumnezeu îmi rezervase cu totul și cu totul altceva, ceva bun, ceva din suflet și cu generozitate. Îmi aduc aminte, însă, că perioada nu a fost una ușoară, ba din contră.”

Ulterior, ea a mai adăugat că se simțea exclusă din cercurile de prieteni, mai ales când se afla în compania cuplurilor:

„De exemplu, unul din lucrurile pe care le-am remarcat a fost că nu mai eram invitată în compania cuplurilor, femeilor parcă le era teamă să mă invite acolo, de parcă soțul lor s-ar fi lăsat pradă faptului că eu eram brusc o femeie singură. Dacă ieșeam ca fetele era ok, compania lor o aveam, dar să nu apară și bărbații prin preajmă. (...) Dar am și câștigat prieteni, mi-am dat seama cine îmi este cu adevărat alături.”, a mai adăugat Gabriela Cristea, potrivit celor două surse menționate mai sus.

În ciuda celor povestite mai sus, prezentatoarea de la „Mireasa, Capriciile Iubirii” a conchis că, până la urmă, acea perioadă a învățat-o cum să fie mai blândă cu ea:

„(...) A fost una dintre cele mai bune perioade din viața mea ca om, pentru că am reușit să-mi dau seama unde am greșit și de ce am greșit și sunt sigură că am repetat unele greșeli sau le voi repeta, dar important este să fiu mai blândă cu mine.”, a continuat Gabriela Cristea, citată de sursele menționate mai sus.

