Gabriela Cristea și-a pus aparat dentar! Cum arată prezentatoarea TV și ce a dezvăluit despre decizia luată

Gabriela Cristea și-a luat urmăritorii prin surprindere, după ce le-a dezvăluit acestora că ar putea avea mici probleme cu vorbitul, în emisiunea de diseară. Fanii s-au îngrijorat după ce prezentatoarea TV s-a fotografiat pe scaunul medicului, însă la scurt timp aceasta a dezvăluit că a fost vorba despre o procedură cât se poate de ușoară.

Gabriela Cristea vrea un zâmbet de Hollywood. Prezentatoarea TV și-a pus aparat dentar invizibil

Se pare că moderatoarea de la Mireasa - Capriciile iubirii a decis să își monteze aparat dentar, fiind nerăbdătoare să aibă un zâmbet impecabil în lunile ce vor urma. Gabriela Cristea a explicat că a optat pentru un aparat dentar invizibil, astfel că nu va fi mai deloc observat. Cu toate acestea, până se acomodează, aparatul o incomodează puțin în momentul în care vorbește.

După ce a pășit în cabinetul medicului stomatolog, îndrăgita prezentatoare a dezvăluit și cum se simte după intervenție. Despre dificultatea de vorbire, aceasta a susținut că este încrezătoare că se va corecta în câteva zile.

Cum se simte Gabriela Cristea cu noul aparat dentar

„Dragilor, mi-a montat aparatul dentar invizibil. Da, acum am aparat dentar. Și nu se vede absolut deloc, am jumătate de oră de când l-am montat și ceea ce vă pot spune este că am mici dificultăți, dar am înțeles că astea se vor corija într-o zi, maxim două zile.

Așa că vă rog clemență diseară la emisiune, dacă nu o să pot să vorbesc foarte repede. În rest totul este super ok, nu pot să vă spun că mă deranjează absolut nimic, ba din contră mă simt super confortabil”, a mărturisit Gabriela Cristea pe contul personal de Instagram.

Prezentatoarea TV a adăugat că trebuie să poarte aparatul dentar invizibil timp de nouă luni, mai exact până la ziua ei de naștere. Aceasta a adăugat că se simte bine după această intervenție și susține că nu are dureri.

„O să văd cum o să fie cu mâncatul deoarece trebuie să-l scot. Este singurul moment când am voie să scot aparatul dentar. În rest peste nouă luni de zile, fix de ziua mea îmi voi face cadou un zâmbet perfect. Am mici dificultăți de vorbire. A durat 40 de minute să-mi monteze. Efectiv nu se vede.

Dacă nu v-aș fi spus că mi-am pus aparat dentar cu siguranță nu v-ați fi dat seama. Pentru cei care se întreabă dacă doare, pot să vă spun că eu pot face comparație, am avut aparat dentar clasic pentru partea de jos, și este o diferență de la cer la pământ. Nu doare”, a mai adăugat Gabriela Cristea pe Instagram.

