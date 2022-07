George Burcea și-a dus fiicele la țară, la bunica din Botoșani. Imaginile înduioșătoare surprinse cu Ella și Clara

În timp ce mama lor este plecată în America Express, Ella și Clara au mers în vizită la bunica paternă. George Burcea a imortalizat momentele în care Ella și Clara se bucurau de activitățile rurale și a publicat mai multe imagini pe rețelele sociale.

Printre fotografiile publicate de George Burcea, se numără una în care cele două fete apar urcate în nuc:

Ella și Clara și-au vizitat bunica paternă. Cum le-a surprins George Burcea pe fiicele sale, la țară

„Fericirea din copacul fermecat. Acest nuc l-am plantat acum 25 de ani. A fost dorinta bunicii: ,, Să-mi tină umbră la bătrânețe….” Si asa e….”, a scris George Burcea în dreptul imaginii.

Într-o altă imagine, Ella și Clara apar într-o plimbare cu căruța: „Ne-am plimbat cu căruța la străbunica de la Puțureni”

De asemenea, George Burcea a publicat o fotografie în care apare alături de fiicele lui și de bunica acestora.

Divorțul dintre George Burcea și mama fetelor, Andreea Bălan, s-a finalizat la începutul anului 2022, la doi ani de la separare.

George Burcea are rolul lui Lurch în producția "Wednesday"

Unul dintre proiectele de care George Burcea este foarte mândru est rolul pe care î lar eîn producția „Wednesday"

Actorul a spus că mereu prietenii l-au comparat cu Lurch din Familia Addams, iar acum, asemănarea îl ajută pentru rolul pe car el-a obținut.

„Faptul cã lucrez cu Tim Burton este un lucru extraordinar atât pentru mine că actor, cât și că om, pentru că nu prinzi o astfel de colaborare mereu. Am început pregătirile cu make-up, costume și repetiții, am discutat cu Tim câteva ore despre personaj și despre ce presupune munca din spate”, a declarat George Burcea, pentru CanCan.

George Burcea a povestit cum au decurs preselecțiile și cum a reușit să obțină rolul car eîl aduce alături de mari acori internaționali:

Lurch, personajul pe care îl interpretez mi se potrivește perfect și spun asta pentru că de multe ori colegii de breaslă mi-au spus că semăn cu el. Cred că am fost vreo 15-20 de actori pentru acest rol, dar a fost să fie al meu. Am văzut toate seriile din Familia Addams. Cunosc personajul foarte bine și am încredere că-i pot aduce multe lucruri noi, chiar dacă de-a lungul timpului, mari actori internaționali au făcut istorie cu el.

La casting m-am prezentat exact ca Lurch – costum, papion, vocea lui sau mai degrabă mârâitul lui și, bineînțeles, fără barbă. A contat enorm de mult faptul că am fost pregătit și mai ales că în momentul în care am auzit de casting. Eram convins 100% că acest rol vă fi al meu. M-am dus la casting cu o încredere cum n-am avut-o niciodată la vreun casting”, a declarat George Burcea.

Cine este George Burcea. Puțini știu cu ce s-a ocupat înainte de a deveni actor

George Burcea este actor, dar puțini știu că înainte de asta a fost marinar.

„Sunt fost marinar, actualmente actor. Când am terminat liceul am dat la Universitatea Maritimă din Constanța, după care chiar am plecat pe mare. Am stat doi ani pe mare, apoi am revenit, am renunțat la facultatea de marinărie și am dat la Actorie. Nu vreau altceva decât să-mi fac meseria de actor, să pot să fac un spectacol bun, să mai scriu cărți. Nu mă interesează să mă urmărească paparazzi. Sunt același om ca înainte, mă comport normal. Nu-mi plac fițele, le-am urât dintotdeauna, nu îmi plac oamenii care au fițe", a mărturisit acesta într-un interviu pentru publicația VIVA.

