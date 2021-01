Gheorghe Ghiorghiu se căsătorește cu Gabriela Băncescu, iubirea sa de mai bine de 30 de ani. Cine vor fi nașii

Citește și: Ce mai face și cum arată Aurel Moldoveanu la 60 de ani. Operațiile estetice l-au făcut să arate ca în floarea tinereții

Vezi cum arată viitoarea soție a lui Gheorghe Ghiorghiu în videoclipul de mai sus.

Gheorghe Gheorighiu se căsătorește cu Gabriela Băncescu. Cine vor fi nașii

Gheorghe Gheorighiu și Gabriela Băncescu s-au reîntâlnit în New York, în cadrul comunității de români de peste Ocean. Viitoarea soție a artistului este cunoscută în rândul apropiaților săi pentru afacerile pe care le întreprinde la restaurantul său, mai precis, pentru evenimentele artistice și private care se desfășoară în cadrul localului său. Cei doi amorezi sunt din Brașov, lucru care a înodat relația și mai mult.

Momentul cererii în căsătorie a fost "unul rapid", după cum spune chiar artistul: "Ne-am dus la bradul de iarnă (..) și tocmai ne duceam să desfacem cadourile la brad și atunci i-a venit ideea. Mă gândeam ce să fac, cum să fac, nu prea știu, nu mă pricep eu la de astea că nu mi s-a mai întâmplat. Am fost foarte emoționat, ca să fiu sincer! A fost cu tremurat de mâini, îmi temura barba, nu știam ce să mai fac. Zic «stați un pic, am o problemă», am scos inelul, i l-am pus, ea s-a emoționat, m-a pupat, nu s-a așteptat! A plâns, nu am reușit să o opresc!", povestește Gheorghe Ghiorghiu.