Ghicește vedeta din imagine! Fetița cu ochii mari și albaștri a devenit una dintre cele mai celebre jurnaliste

“Sunt foarte bucuros, am meritat asta de la început şi până la sfârşit. Aş vrea să le mulţumesc celor care m-au susţinut, părinţilor mei, fratelui meu, prietenilor şi…ţie”, după care a sărutat-o cu foc şi a ieşit imediat din cadru, lăsând-o pe Sara fără cuvinte. A fost fără doar şi poate un moment intens, foarte emoţionant.

Șase ani mai târziu, însă, Sara și Iker s-au căsătorit în secret, pe 20 martie 2016, într-un cadru intim. La ceremonie a fost alături și Martin, fiul lor cel mare, iar la scurt timp, cei doi au mai avut un copil, tot un băiețel, căruia i-au pus numele Lucas.

Iker Casillas a trecut prin momente cumplite în anul 2019

La doar trei săptămâni după ce fotbalistul a suferit un infarct, Sara Carbonero, soţia lui Iker Casillas, a dezvăluit pe contul personal de Instagram că a fost diagnosticată cu cancer ovarian.

"Când încă nu ne-am revenit după un şoc, viaţa ne-a surprins din nou. În urmă cu câteva zile, în cadrul unui control de rutină, medicii au descoperit o tumoare malignă şi am fost operată. Totul este bine şi din fericire am prins-o din timp, dar mai am câteva luni de bătălie în care trebuie să respect tratamentul", a spus Sara Carbonero.

Sara Carbonero a dezvăluit că va urma un tratament pentru câteva luni.

„Abia ne-am revenit după un șoc și viața ne-a surprins din nou. Sunt calmă şi încrezătoare că totul va fi bine. Ştiu că drumul va fi greu, dar şi că se va încheia cu bine. Am sprijinul familiei mele, al prietenilor şi al unei excelente echipe medicale", a scris Carbonero pe reţelele de socializare. Din fericire, Sara a făcut față chimioterapiei și a reușit să se recupereze.

Portarul echipei FC Porto, Iker Casillas, 39 de ani, şi prezentatoarea TV Sara Carbonero, 36 de ani, s-au căsătorit, la 20 martie 2016, după o relaţie de şase ani.

Iker Casillas și Sara Carbonero au doi băieţi, Martin, născut în 2014, şi Lucas, născut în 2016.