Gina Pistol pune pe jar imaginația fanilor într-o rochie roșie ca focul. În ce ipostaze s-a filmat prezentatoarea TV

Gina Pistol a ridicat gradele din termometre cu un look neașteptat de sexy, în culisele de la Chefi la cuțite. Frumoasa prezentatoare TV va reveni în forță și e gata să impresioneze din nou cu silueta ei suplă, la un an după ce a devenit mamă pentru prima dată.

Frumoasa blondină s-a filmat în culisele show-ului de gătit purtând o rochie roșie ca focul, mulată, cu un decolteu adânc. Gina a atras atenția fanilor cu rochia mulată, care i-a pus în valore trupul suplu, picioarele lungi și abdomenul plat.

Gina Pistol, rochia roșie ca focul care a atras atenția tuturor

Detaliul care nu a putut trece neobservat e faptul că prezentatoarea TV și-a expus bustul amplu, mândrindu-de cu formele ei. Proaspăta mămica a impresionat cu atitudinea sexy și look-ul feminin. Gina și-a asortat rochia roșie cu rujul roșu pe care l-a purtat.

Citește și: Gina Pistol și Smiley s-au lăsat filmați în timp ce se sărută pasional printre rafturile din supermarket | VIDEO

Gina a postat pe Insta Story și o parte dintre produsele sale de machiaj pe care le folosește pentru a obține un look fresh, cu un chip tânăr, odihnit și lipsit de riduri. Prezentatoarea TV a filmat toate produsele de machiaj de la măsuța de toaletă și a spus că deși pare haos, ea știe exact ce produe sunt potrivite.

În ultimele luni, Gina s-a concentrat foarte mult pe silueta ei și a început să facă mai mult sport pentru a scăpa de kilogramele acumulate pe parcursul sarcinii. Vedeta a postat mai multe fotografii de la sală, dar le-a dezvăluit fanilor că este mult mai atentă și la ceea ce mănâncă.

Gina Pistol a îmbrăcat mai multe ținute mulate, arătându-le urmăritorilor ei pe Insta Stories evoluția eforturilor ei de a slăbi. Se pare că Gina Pistol a scăpat de kilogramele nedorite într-un timp foarte scurt datoriă antrenamentelor, acum având 63.2 kilograme.

Josephine, fiica Gine Pistol, a împlinit 1 an

Micuța Josephine crește văzând cu ochii, iar Gina, alături de partenerul ei, Smiley, se bucură din plin de ipostaza de părinți. Cei doi își împart sarcinile și au mare grijă de micuța lor.

Citește și: Care este cea mai mare temere a Ginei Pistol cu privire la fiica sa, Josephine: „Îmi fac griji pentru copilul nostru”

Josephine a împlinit de curând 1 an, iar Gina a ținut neapărat să îi transmită un mesaj emoționant fiicei sale. De asemenea, ea și Smiley au dezvăluit că deja i-au pregătit fiicei lor cadoul pe care vor să i-l ofere când va împlini 18 ani.

„Noi am făcut o treabă, fix înainte să plecăm la maternitate. Eu i-am zis Ginei că aș vrea să facem o filmare, la Josephine în cameră, să-i vorbim ei la 18 ani (n.r să-i transmită un mesaj). Și Gina mi-a zis că nu poate, că o să plângă… dar fix înainte cu jumătate de oră sau o oră, înainte să plecăm la maternitate, am pus telefonul să vorbim. Nu ne-am făcut niciun plan, am zis hai să vorbim despre ce simțim. Și atât am zis… draga noastră Josephine, și am început să plângem amândoi ca proștii”, a spus Smiley, potrivit spynews.ro.

Insula Meteora continuă cu provocări și tensiuni peste măsură ▶ În AntenaPLAY vezi ce echipă a câștigat imunitatea