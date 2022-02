Gina Pistol și Smiley s-au lăsat filmați în timp ce se sărută pasional printre rafturile din supermarket | VIDEO

Gina Pistol și Smiley trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar din rodul iubirii lor s-a născut o fetiță minunată. Cei doi sunt foarte discreți și își țin viața personală departe de ochii curioșilor, însă de data aceasta au surprins pe toată lumea cu ipostazele în care s-au lăsat filmați.

Prezentatoarea TV și partenerul său au fost surprinși în timp ce se sărutau pasional printre rafturile unui supermarket. Videoclipul a atras atenția internauților și a generat o mulțime de reacții din partea fanilor.

Care este adevărul despre filmulețul în care Gina Pistol și Smiley apar în ipostaze romantice

De curând, partenerul Ginei Pistol a uimit pe toată lumea cu un clip în care își sărută iubita, chiar în sub ochii tuturor. Ipostazele celor doi au întors toate privirile, mai ales pentru că cei doi nu obișnuiesc să se lase filmați așa.

Videoclipul este o secvență din următorul clip pe care urmează să îl lanseze artistul la o nouă piesă a sa. Un lucru este evident, se observa ușor faptul că prezentatoarea TV și Smiley se iubesc mai mult ca niciodată, iar chimia dintre ei este mai mult decât vizibilă.

„Cu o zi înainte de lansare ne cam ia valul...”, a scris cântărețul la descrierea postării sale.

Postarea a strâns mai bine de 43 de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali, semn că filmulețul nu a putut să treacă neobsevat.

„Sincer, va ador pe amandoi, dar asta e un pic cam intim😮”, „De unde și vorba: pup-o pe unde apuci! 😂”, „Sunteți frumoși și superbi împreună😍 Mă bucur enorm pentru voi că sunteți o familie, faceți ce vreți voi, lumea oricum vorbește!! 🙌” sau „Ce frumoasa este iubirea voastră!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să transmită cuivnte frumoase sau laude pentru relația lor.

Ce cadou au pregătit Gina Pistol și Smiley pentru ziua în care Josephine o să împlinească 18 ani

Gina Pistol și Smiley au pregătit deja cadoul pentru majoratul fiicei lor, chiar daca Josephine împlinește doar un an. Aristul a dezvăluit că au realizat un filmuleț înainte de a pleca la maternitate cu jumătate de oră prin care îi transmit micuței lor câteva cuvinte.

„Noi am făcut o treabă, fix înainte să plecăm la maternitate. Eu i-am zis Ginei că aș vrea să facem o filmare, la Josephine în cameră, să-i vorbim ei la 18 ani (n.r să-i transmită un mesaj). Și Gina mi-a zis că nu poate, că o să plângă… dar fix înainte cu jumătate de oră sau o oră, înainte să plecăm la maternitate, am pus telefonul să vorbim. Nu ne-am făcut niciun plan, am zis hai să vorbim despre ce simțim. Și atât am zis… draga noastră Josephine, și am început să plângem amândoi ca proștii”, a spus Smiley, potrivit spynews.ro.

