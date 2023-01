Ileana Sterp, probleme în cel de-al doilea trimestru de sarcină. Ce a declarat viitoarea mămică despre starea ei de sănătate

Ileana Sterp traversează în prezent perioada celui de-al doilea trimestru de sarcină și se pregătește să devină mamă pentru a doua oară. Pe contul personal de Instagram, Ileana a vorbit despre modul în care decurge sarcina, dezvăluind că a întâmpinat câteva probleme în ultima perioadă.

Cum se simte Ileana Sterp în cel de-al doilea trimestru de sarcină. Cu ce probleme se confruntă viitoarea mămică

Sora lui Culiță Sterp a explicat că simptomele pe care le resimte la cea de-a doua sarcină diferă cu mult față de prima, iar în prezent este puțin depășită de situație. Aceasta a recunoscut că nu se mai poate odihni pe timpul nopții, iar în timpul zilei este copleșită de responsabilitățile zilnice.

Citește și: Ileana Sterp spune adevărul despre plecările dese ale soțului său. Mesajul transmis de către sora lui Culiță: „Așa s-a nimerit”

Viitoarea mămică a explicat că se confruntă cu o stare permanentă de oboseală și îi este tot mai dificil să se ocupe și de treburile casnice. Însărcinată cu cel de-al doilea copil, Ileana Sterp se ocupă și de creșterea fetiței ei, Carla, astfel că are momente când ajunge la epuizare. Aceasta a recunoscut că sunt zile în care oboseala își spune cuvântul și nu reușește să facă prea multe activități, mai ales că nu se poate odihni pe timpul nopții.

„Într-adevăr, e din ce în ce mai greu. Gătit, curățenie, spălat, activități cu Carla, etc. Plus că nu pot să dorm noaptea, cred că asta îmi pune capac. Astăzi am stat toată ziua în pijamale, nu m-am simțit deloc bine. Mi-am dorit doar să o hrănesc pe Carla, în rest nu am făcut mare lucru”, le-a povestit Ileana Sterp urmăritorilor săi, pe contul personal de Instagram.

Citește și: Ileana Sterp, sora lui Culiță, a intervenit în scandalul accidentului provocat de artist. Ce mesaj a transmis

Ileana și-ar dori să aibă patru copii. Ce „planuri” are mămica după ce va naște

Cu toate acestea, Ileana a dezvăluit că visul ei este să aibă patru copii, având în vedere că, la rândul său, provine dintr-o familie numeroasă. Ileana Sterp a devenit mămică pentru prima dată în luna mai a anului 2021, atunci când a adus-o pe lume pe fetița ei și a lui Daniel Aloman.

Cât despre bebelușul cu numărul 2, sora lui Culiță a dezvăluit că are în vedere să alapteze pentru o perioadă mai îndelungată de această dată.

„Îmi doresc să alăptez mai mult de data asta. 1 an și 2 luni am alăptat-o pe Carla, acum vreau măcar un an jumate sau mai mult, nu am un timp. Pe Carla am înțărcat-o pentru că îmi doream să rămân însărcinată”, a mai dezvăluit Ileana Sterp, în mediul online.

Ce s-a întâmplat cu Lia și Petru după aflarea adevărului ▶ Vezi noile episoade din serialul Lia - Soția soțului meu