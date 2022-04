Imaginea emoționantă cu Celia din copilărie. Cât de adorabilă era artista când era doar o fetiță

Celia a reușit să emoționeze pe toată lumea de pe rețelele de socializare cu o imagine care a apărut pe rețelele de socializare, o fotografie de când era doar o fetiță. Vedeta care a devnie tde curând mamă pentru a doua oară arăta impecabil.

Celia, imaginea de arhivă cu ea de când era doar un copil. Cât de frumoasă era

Cântăreața Celia a ținut să le arate tuturor fanilor ce copil frumos a fost și a reușit să demonstreze acest lucru. Artista a publicat pe InstaStory fotografia de arhivă cu ea fiind doar un copil, iar fanii au reacționat imediat.

Citește și: Celia, mesajul pe care l-a transmis după ce a rămas gravidă din nou. Cum se simte cântăreața în luna a cincea de sarcină

Aceasta a publicat o imagine cu ea de când era copil, iar deasupra ei, cântăreața a ținut să și scrie un mesaj „Acum 30 și ceva de ani”.

Celia, faimoasa cântăreață, a devenit mămică pentru a doua oară. Care e sexul bebelușului ei

Celia, celebra cântăreață de la noi, a devenit mămică pentru a doua oară și a dat naștere bebelușului ei mai repede decât se aștepta. Ea a născut pe 16 februarie 2022.

Celia a născut cel de-al doilea copil al său, o fetiță perfect sănătoasă și frumoasă. Artista era programată la cezariană pe 20 februarie, dar se pare că travaliul ei a început mai devreme.

Frumoasa cântăreață în vârstă de 37 ani a ales deja un nume special pentru frumoasa ei fetiță, Sara Maria, potrivit Click.ro.

Citește și: Celia este gravidă. Cântăreața va deveni mamă pentru a doua oară. Mesajul emoționant pe care l-a transmis

Înainte de a naște, printre ultimele sale postări de pe Instagram, Celia are o fotografie cu burtica de gravidă în săptămâna 37 de sarcină. La descrierea pozei, artista a dezvăluit cum se simțea înainte de a deveni mămică.

“Am 37 ani și in 7 zile voi aduce pe lume, a doua mea minune ! Stiu, corpul meu a suferit foarte multe modificări, 20 kg in plus, am aproape 38 sapt sarcina, circumferință abdomenului dublata, Dreptii abdominali rupti, celulita, cateva vergeturi iar peste o săptămâna din graviduță drăguța, voi fi văzută o mămica obosita și grăsuță...

Da, stiu , kg in plus nu au cum sa nu se vadă, totusi ceea ce vreau sa va spun este ca: 🥰

Acea Mămicuța grăsuță si obosita se simte binecuvântata!!! ❤️❤️❤️❤️❤️

Acea Mămicuța cu celulita și vergeturi a adus pe lume viața, și da, candva eram traumatizata de aceste gânduri: corpul meu nu va mai fi la fel, asta e clar ...dar oare de ce trebuie sa fim neaparat perfecte? Acesta e oare scopul nostru in lumea aceata ? Sa tragem cu disperare de niște standarde impuse???? Vor trece probabil câteva luni bune pana o sa îmi revin cat de cat si urme tot vor fi, este normal, dar urmele 🥰trebuie purtate cu mandrie!!!

Va rog nu judecați și nu puneți presiune pe mine, pe noi femeile, alegerea mea este sa îmi dau silință sa îmi revin, insa usor si ptr ca e alegerea mea, nu ptr ca trebuie! Am sa o fac in timp , usor, cu răbdare, și liniște ! Așa ca dacă nu voi reuși in primele luni? Nu puneți voi presiune pe noi cu “oh ai rămas cu burta destul de mare, oh pielea aia se mai trage oare? oh celulita, vergeturile “

hm si ce ??? Sunt ale mele, si am ales sa NU ma stresez de ele , daca o sa imi revin in cateva luni bine, daca nu, Nu!!! ... stiu ce vreau si stiu ca usor, usor o sa reusesc sa imi revin, insa nu stiu timpul si nici nu vreau sa ma stresez cu asta :) am o minune gata sa vina pe lume si inca o minune care de 7 ani imi zâmbește zi de zi ❤️ sunt binecuvantata si fericita si chiar daca ies din asta usor sifonata, usor grasuta , cu celulita si cu vergeturi, stiu ca voi fi FERICITA! Imi promit sa nu pun presiune pe mine, nici NU accept gandul acesta in prima etapa ! Etapele de tranzitie sunt normale (minim un an) iar urmele ramase trebuie purtate cu mandrie ! ❤️ M-ati inteles ? :)”, a scris ea pe rețelele de socializare.

The Fiery Priest, episodul 1, este disponibil în AntenaPLAY. Dă PLAY și vezi noul serial coreean