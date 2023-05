Imagini din locuința de vis a Ancăi Țurcașiu. Cine o așteaptă acasă pe vedetă: “Când vin acasă după o zi de lucru”

Anca Țurcașiu este o cunoscută actriță și cântăreață din România, care a debutat în televiziune într-un moment de plină expansiune, bucurându-se de un succes fulminant încă de la primele apariții. Reputata artistă și-a făcut apariția în fața telespectatorilor în floarea tinereții și s-a menținut până astăzi, la vârstă de 53 de ani, la fel de sublimă, cu un fizic impecabil și o alură de artist al marilor scene.

Concurenta de la Te cunosc de Undeva! Are ocazia să-și expună talentul în fața oamenilor prin intermediul acestui show, care o provoacă să intre în pielea marilor staruri internaționale, dar și naționale. Cu un aplomb greu de stăpânit, alături de Jean Gravril, formează unul dintre cele mai puternice perechi din cadrul transforming show-ului.

Este bine știut faptul că Anca Țurcașiu a trecut prin schimbări în ultimii trei, începând de la vestea că a divorțat de soțul său. De atunci, fanii vedetei au observat o schimbare în bine și au fost foarte curioși dacă în viața sa va mai intra cineva sau a intrat cineva.

Ei bine, într-un mic tur al casei sale, pe care l-a făcut vedete pe rețelele de socializare, a dezvăluit admiratorilor ei cine o așteaptă acasă după o zi de muncă. Surpriza a fost uriașă pentru cei care așteptau cu sufletul la gură un semnal.

Dar nu, nu este cine se aștepta toată lumea, ci o pisică agitată, care miorlăie de dragul vedetei, după ce a plecat ore bune la muncă: “Cam așa arată viața mea după ce vin acasă, după o zi de lucru. Cam așa se urlă, a disperare (n.r râde). Ce vrei de la mine? E groaznic, dar e minunată și foarte iubitoare și normală, că dacă i-a fost dor de mine (n.r râde)”, spune Anca Țurcașiu.

Anca Țurcașiu, declarații despre fostul soț la trei ani de la divorț: „A fost un act de curaj foarte mare”

„Am o meserie pe care o fac din 1986, hai să calculăm câți ani sunt și câte milioane de comentarii au fost de-a lungul acestor ani. Mă interesează ce spune spune, însă ideea este că atunci când am făcut lucrul acesta a fost extrem de asumat, a fost un act de curaj foarte mare și cred că aș putea să fiu un mesager foarte bun pentru femeile care trăiesc niște momente neplăcute să aibă curaj s-o ia de la capăt, să realizeze că este o singură viață pe Pământ și că niciun bărbat din lume nu poate să-ți aducă nici fericire, nici nefericire, singura persoană care poate să-ți aducă bine este sinele tău și Divinitatea. Îți trebuie mult curaj și multă asumare ca să faci asta, dar eu cred că mi-a întins cineva de Sus o mână și am reușit, a fost foarte greu, a fost mult mai greu decât aș fi crezut vreodată, dar acum sunt un om extrem de fericit, echilibrat, împlinit și mulțumit”, a spus Anca Țurcașiu despre modalitatea în care a gestionat emoțiile negative din acea perioadă.

Motivul pentru care Anca Țurcașiu nu a spus niciodată de ce a divorțat: „Cum ar fi să-mi spăl rufele în public și să spun cu adevărat ce simt, sau ce s-a întâmplat în viața mea, ar fi un lucru total greșit. Numai Dumnezeu știe și va rămâne acolo, între mine și El. Nu trebuie nimeni să știe ce dureri am, ce probleme. Ceea ce arăt este autentic, am un vibe bun și o energie minunată, pentru că am învățat cum să le am și cum să le construiesc și să mă trezesc în fiecare dimineață cu zâmbetul pe buze bucurându-mă că mai există o zi minunată pe care o voi trăi”, a mai declarat Anca Țurcașiu, conform sursei citate mai sus.

