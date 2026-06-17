Jeremy Clarkson a dezvăluit că a fost diagnosticat cu un cancer agresiv de prostată. Specialiștii spun că depistarea precoce a bolii crește semnificativ șansele de vindecare.

Imagini greu de privit cu Jeremy Clarkson de pe patul de spital. Legenda „Top Gear”, a dezvăluit că are cancer | Getty Images

Medicii au declarat că Jeremy Clarkson este norocos că cancerul său de prostată a fost depistat într-un stadiu incipient, subliniind că „marea majoritate” a cazurilor localizate pot fi tratate cu succes în prezent.

Imagini greu de privit cu Jeremy Clarkson de pe patul de spital

Realizatorul britanic a dezvăluit că a fost diagnosticat cu un cancer de prostată „agresiv” în ultimele două episoade ale sezonului al cincilea din serialul „Clarkson's Farm”, lansate recent.

În episoade, fostul prezentator al emisiunilor „Top Gear” și „The Grand Tour”, în vârstă de 66 de ani, vizibil emoționat, le-a împărtășit vestea colegilor săi Charlie Ireland și Kaleb Cooper, care administrează alături de el ferma Diddly Squat din Cotswolds.

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În producția Amazon Prime Video, filmată între sfârșitul anului 2024 și septembrie 2025, Clarkson explică faptul că a primit diagnosticul în luna mai a anului trecut. El i-a spus lui Kaleb că aproximativ 10% din prostată, în zona afectată de cancer, era deja compromisă.

Prezentatorul a început tratamentul și a fost supus unei intervenții chirurgicale în august. Ulterior, în scene dramatice care marchează finalul sezonului, acesta este transportat de urgență la spital.

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Profesorul Joe O'Sullivan, consultant în oncologie clinică și profesor de radiooncologie la Universitatea Queen's din Belfast, a afirmat că diagnosticul timpuriu reprezintă un avantaj major pentru Clarkson.

Legenda „Top Gear”, a dezvăluit că are cancer

„Clarkson este norocos că boala a fost depistată în acest stadiu incipient. Dacă ar fi fost descoperită mai târziu, s-ar fi confruntat cu un prognostic mult mai grav și, posibil, cu șanse reduse de tratament”, a declarat specialistul pentru Daily Mail.

Potrivit profesorului O'Sullivan, depistarea precoce este esențială în cazul cancerului de prostată.

„Ca în cazul majorității tipurilor de cancer, cu cât boala este descoperită mai devreme, cu atât șansele de succes ale tratamentului sunt mai mari. Pe măsură ce timpul trece, riscul de răspândire crește, iar acest lucru este valabil mai ales în cazul formelor agresive, precum cea de care suferă Clarkson”, a explicat medicul.

El a adăugat că progresele medicale permit astăzi tratarea eficientă a cancerului de prostată localizat.

„Suntem din ce în ce mai eficienți în tratarea cancerului de prostată localizat, indiferent de gradul său de agresivitate. În prezent, putem vindeca majoritatea acestor cazuri prin radioterapie sau intervenție chirurgicală”, a spus specialistul.

Totuși, acesta avertizează că, odată ce boala se răspândește în organism, șansele de vindecare scad considerabil.

„În general, atunci când cancerul se extinde dincolo de prostată, acesta devine incurabil. Excesul de greutate și circumferința abdominală crescută reprezintă factori de risc importanți pentru cancerul de prostată”, a precizat profesorul O'Sullivan.

Medicul recomandă adoptarea unui stil de viață sănătos pentru reducerea riscului de îmbolnăvire.

„O alimentație echilibrată, reducerea consumului de grăsimi saturate și alcool, exercițiile fizice regulate și menținerea colesterolului sub control pot contribui la diminuarea riscului de cancer de prostată. Știm că ratele acestei boli sunt mai ridicate în zonele cu niveluri crescute de obezitate. Acestea sunt concluzii bine documentate științific”, a adăugat el.

În ultimele luni, Clarkson a avut mai multe apariții publice, inclusiv la „Britain's Got Talent”, unde și-a susținut corul Hawkstone Farmers' Choir, câștigător al finalei emisiunii ITV de luna trecută. De asemenea, el a participat la Festivalul de la Cheltenham în luna martie.

Prezentatorul a fost prezent și la Premiile Naționale de Televiziune, desfășurate la The O2 Arena în septembrie anul trecut, unde „Clarkson's Farm” a câștigat trofeul la categoria Factual Entertainment. Apariția sa pe scenă a avut loc la doar o lună după intervenția chirurgicală.

Ultimul episod al sezonului se încheie cu un mesaj emoționant transmis de Clarkson telespectatorilor:

„Dacă totul merge bine, ne vedem în sezonul șase. Dacă nu, atunci nu ne vom mai vedea. Aveți grijă de voi.”