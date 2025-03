Iubire cu parfum de lavandă sezon 2, rezumat episoade 28, 29 și 30 din 14 martie 2025. În ce probleme se bagă Traian. Ce pățește

Episoadele 28, 29 și 30 din „Iubire cu parfum de lavandă” sezonul 2, de pe 14 martie 2025, au fost pline de suspans. Telespectatorii au aflat cu sufletul la gură să vadă ce se va întâmpla cu Traian după ce a intervenit în treburile lui Albert. Se pare că bărbatul i-a pus gând rău.

În episoadele anterioare din „Iubire cu parfum de lavandă” sezonul 2, Cristi se afla în mare pericol. Fiul lui Dinu și al Amaliei era amenințat de Albert cu arma, în pădure, după ce i-a oferit lui Filip droguri pe gratis.

Se pare că tânărul a scăpat doar cu o sperietură de zile mari, însă este nevoit să lucreze în continuare pentru tatăl Mariei.

În episoadele 28, 29, și 30 din „Iubire cu parfum de lavandă” sezonul 2, de pe 14 martie 2025, lucrurile iau o întorsătură neașteptată în Podișor. Mai multe personaje trec printr-o schimbare la care publicul nici măcar nu s-a așteptat.

După ce a fost refuzat de Ioana, spunându-i că își dorește o pauză, Rocky se hotărăște să discute cu Albert pentru un job bine plătit. Așadar, fratele lui Traian devine noul dealer de droguri din Podișor.

Situația devine tensionată atunci când Traian îi vede pe Rocky și Valentin ascunzând o geantă în pădure. Bărbatul face orice pentru a interveni în treburile celor doi, motiv pentru care este luat în vizor de către Albert care îi pune gând rău.

Lăcrămioara primește rezultatul analizelor de la biopsie în episoadele 28, 29, și 30 din „Iubire cu parfum de lavandă” sezonul 2, de pe 14 martie 2025. Ce află de la Anda

Tot în episoadele 28, 29, și 30 din „Iubire cu parfum de lavandă” sezonul 2, de pe 14 martie 2025, Lăcrămioara primește rezultatele analizelor de la biopsie. Aceasta nu a avut curaj să deschidă singură plicul, fapt pentru care s-a întâlnit cu prietenele sale la Anda acasă.

Deși se aștepta să primească vești rele, medicul din Podișor i-a explicat că nu este nimic grav și că totul se rezolvă cu o ușoară intervenție.

„M-am uitat pe rezultate, e un nodul benign. O să ai nevoie de o excizie bioptică ca să-l îndepărtezi”, i-a spus Anda prietenei sale.

„Și asta e nasol tare?”, a întrebat-o Lăcri.

„Nu, cu asta o să închei toată povestea! Iubita mea, e de bine!”, a răspuns medicul din Podișor.

„Știu, doar că mi-a fost foarte frică, am jucat-o cât am putut eu de bine, am stat tare pe poziții, iar asta mi se pare că e cea mai rea dintre toate relele pe care le-am trăit. Eu am crezut că efectiv o să se termine, că până aici mi-a fost. Și să trăiești cu senzația asta e al naibii de greu. Vreau doar să plâng și să mă descarc, atâta tot!”, a spus Lăcrămioara cu lacrimi în ochi.

Nea Gumaru leșină și ajunge în cabinetul Andei în episoadele 28, 29, și 30 din „Iubire cu parfum de lavandă” sezonul 2, de pe 14 martie 2025. Ce confesiuni emoționante i-a făcut Floarei

Nea Gumaru este găsit inconștient de către Dinu și fiul lui, Cristi, în bar. Acesta este adus de urgență la Anda în cabinet, unde primește ajutor. Medicul din Podișor a dezvăluit că soțul Floarei se confruntă cu o ulcer avansat.

Deși relația dintre nea Gumaru și tanti Floarea s-a degradat de când și-au pierdut copilul, femeia nu s-a putut abține și l-a vizitat. Aceasta a vrut să afle cum se simte bărbatul cu care și-a format o familie.

„Trăiești văd!”, i-a spus tanti Floarea.

„Nu că ți-ar părea rău dacă aș muri!”, i-a răspuns nea Gumaru.

„Floricica mea, eu nu te-am părăsit pe tine niciodată, ești și o să fii mereu soția mea. (...) Nu mai pot să stau în casa aia, acolo e el, acolo sunt toate amintirile cu băiatul nostru”, a mai adăugat bărbatul.

„Amintirile sunt în capul ăsta!”, a mai zis Floarea.

„Păi tu de ce crezi că beau eu? Că-mi place? Nu, nu-mi place. Beau ca să alung amintirile astea, să se ducă departe, dar nu prea îmi iese. E prea grea durerea! Fiecare zi care trece e tot mai grea! Eu am tot vrut să mă întorc acasă, dar nu pot, crede-mă!”, a dezvăluit nea Gumaru.

„Și ce vrei? Să mori printre străini?”, l-a întrebat soția lui.

Ce decizie neașteptată ia părintele Ion în episoadele 28, 29, și 30 din „Iubire cu parfum de lavandă” sezonul 2, de pe 14 martie 2025. O tragedie are loc în Podișor, iar Traian este în pericol

În episoadele 28, 29, și 30 din „Iubire cu parfum de lavandă” sezonul 2, de pe 14 martie 2025, părintele Ion se decide că este mai bine să renunțe la preoție.

„Nu mă mai regăsesc în biserică, după toate câte s-au întâmplat, cât am făcut! Renunț la asta pentru că am fost nedrept cu tine, te-am rănit. Nu am fost un bun creștin. Toate astea m-au făcut să renunț la biserică”, i-a spus părintele Ion fiicei sale.

În timp ce vorbea cu Ioana, preotul a primit o veste neașteptată. Baba Jana a dat buzna în casa părintelui Ion pentru a-i spune că biserica arde: „A lovit-o un fulger, arde! E semn rău! Vino repede!”.

Situația a devenit tensionată atunci când Rocky i-a cerut ajutorul Andei, spunându-i că Traian se află în biserica mistuită de flăcări: „A luat foc biserica! Frate-miu e prins în interior. S-a dus acolo să ducă lemne, eu am plecat ca prostul că n-am vrut să-l ajut. E plin de flăcări, nu știu ce să fac, ajutați-mă!”

„Iubire cu parfum de lavandă” sezonul 2 se vede în fiecare vineri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.