În ce relații a rămas Laurențiu Reghecampf cu fiicele Anamariei Prodan. Ce a scos la iveală despre Sarah Dumitrescu: „Mă doare”

Laurențiu Reghecampf a vorbit, fără ezitare, despre cum se înțelege în prezent cu fiicele Anamariei Prodan. Antrenorul român de fotbal a scos la iveală detalii neașteptate despre fiica cea mică a fostei soții, Sarah Dumitrescu.

Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan formau un cuplu de invidiat în showbiz-ul românesc. Cei doi au trăit o frumoasă poveste de dragoste mai bine de 15 ani, iar din rodul iubirii lor s-a născut un băiețel minunat.

Bebeto, alintat de apropiați pe numele de Bebe, seamănă izbitor cu tatăl lui. Mai mult, băiatul a moștenit pasiunea pentru fotbal de la părintele său. Acesta își dorește o carieră de succes în acest domeniu de activitate și muncește din greu pentru visul său.

Vestea că părinții lui s-au despărțit a fost foarte dureroasă pentru Bebeto, dar și pentru cele două surori ale sale: Sarah și Rebecca Dumitrescu. Acestea sunt fiicele Anamariei Prodan din căsnicia cu Tiberiu Dumitrescu.

Sarah și Rebecca Dumitrescu au trăit mulți ani alături de tatăl lor vitreg. De altfel, acestea au avut o relație specială cu antrenorul de fotbal până să anunțe divorțul de mama lor și să confirme relația cu Corina Caciuc.

În urmă cu puțin timp, Laurențiu Reghecampf susținea într-un podcast că fiicele Anamariei Prodan și-au schimbat atitudinea față de el de când nu mai formează un cuplu cu impresara. În plus, antrenorul de fotbal a scos la iveală detalii neașteptate despre fata cea mică a fostei partenere.

Cum se înțelege Laurențiu Reghecampf cu fiicele Anamariei Prodan, după separarea de mama lor

Fostul soț al Anamariei Prodan a vorbit despre un subiect delicat în cadrul unui podcast publicat pe TikTok. Întrebat despre relația pe care o are în prezent cu Sarah și Rebecca Dumitrescu, Laurențiu Reghecampf a oferit un răspuns emoționant.

Antrenorul de fotbal a confirmat că nu mai este atât de apropiat de cele două fiice ale Anamariei Prodan și că legătura dintre ei a devenit tot mai rece.

„Cu Rebecca bine, Sarah s-a răcit din cauza Anei, dar nu le condamn. E normal, e mama lor! Pe undeva doare, adică pe mine mă doare pentru că știu câte am făcut pentru ele. Nu o să spun niciodată că am fost tatăl lor pentru că nu este adevărat. Ele au un tată și întotdeauna le-am spus lucrul ăsta. Eu n-am declarat niciodată și nicăieri că sunt tatăl fetelor, am spus că sunt tatăl vitreg sau ca un tată pentru ele. Trebuie să-l respecte pe tatăl lor pentru că așa e normal.

Pot să spun că am fost un sprijin foarte mare pentru ele și am pus foarte mult suflet, iar de multe ori mă doare”, a mărturisit antrenorul de fotbal în podcastul distribuit pe TikTok.

De asemenea, Laurențiu Reghecampf a dezvăluit că Sarah Dumitrescu, fiica cea mică a Anamariei Prodan, seamănă foarte bine la comportament cu mama ei. Așadar, a preferat să nu intre în discuții contradictorii cu ea: „Cu Sarah m-am contrat de câteva ori pentru că ea are exact temperamentul Anei și am lăsat-o puțin mai moale ca să nu mă cert cu ea pentru că nu avea rost”.