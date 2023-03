Inna s-a pozat cu posteriorul în prim-plan, în piscină. Cum arată trupul perfect al cântăreței, într-un costum de baie subțire

Inna este cunoscută pentru modul senzual în care se pozează cu fiecare ocazie pe care o prinde, iar de această dată parcă a întrecut orice limită. Aceasta s-a pozat la piscină, într-o ipostază de senzație, cu care a surprins internauții.

Inna, imaginea senzuală pe care a publicat-o pe rețelele de socializare. Cum a apărut

Inna a renunțat la inhibiții și s-a pozat într-un mare fel pe Instagram, unde este urmărită de foarte multe persoane. Celebra cântăreață a împărtășit cu fanii imagini din locația unde a ales să se relaxeze.

Aceasta s-a pozat în ipostaze care i-au pus în valoare silueta perfectă. A purtat un costum de baie superb care i-a venit perfect și pentru care fanii i-au scris multe mesaje și au înroșit butonul de like. Iată cum arată Inna în costum de baie, la piscină:

Inna se află într-o vacanță în Mexic, unde se distrează de minune.

Cum a fost anul 2022 pentru Inna: „Sunt recunoscătoare pentru experiențele trăite”

Întrebată despre cum a fost anul 2022 pentru ea, Inna a răspuns că este extrem de recunoscătoare pentru experiețele trăite, dar și pentru performanțele la care a ajuns din punct de vedere al carierei muzicale:

„Sunt bine, chiar a fost un an plin 2022 și sunt recunoscătoare pentru experiențele trăite. Am lansat multă muzică, am avut colaborări cu artiști precum Timmy Trumpet, Ilkay Sencan și Reynmen, din Turcia, cu The Motans, albumul Champagne Problems, cu 15 piese rezultate în urma Dance Queens House, acea sesiune de 16 zile în care stau izolată într-o casă cu producători și compozitori, facem muzică, filmăm experiența și postez episoadele pe canalul meu de YouTube ca vloguri. Deja am încheiat cel de-al treilea sezon și, cât de curând, vine și albumul cu piesele aferente noului sezon.”, a spus Inna, potrivit Viva.ro.

„2022 a fost anul în care am urcat pentru prima dată pe scena de la Tomorrowland cu Timmy Trumpet, Dimitri Vegas și Like Mike, și a fost magic! 200.000 de oameni în fața scenei. Tot în 2022, am împlinit un miliard de vizualizări și streamuri și 7 milioane de subscriberi pe YouTube, ceea ce reprezintă un milestone important, pentru care sunt recunoscătoare echipei mele, producătorilor și compozitorilor cu care am lucrat și, bineînțeles, publicului.”, a mai adăugat cântăreața.

