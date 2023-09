Ioana Ginghină se va cununa civil sâmbătă, 23 septembrie, cu logodnicul ei, Cristian Pitulice.

Actrița a ales să-și organizeze evenimentul în curtea vilei sale, din afara Capitalei. Petrecerea va fi însă una intimă, unde vor lua parte doar oamenii apropiați cuplului.

Ioana Ginghină, nuntă atipică, chiar în propria curte. Motivul pentru care actrița a ales să facă marele eveniment acasă

Ioana Ginghină și-a refăcut viața după ce a divorțat, acum patru ani, de actorul Alexandru Papadopol, cu care are și o fată adolescentă, pe Ruxi. Mariajul lor a durat 13 ani, dar destinul i-a adus pe căi separate. După divorț, Ioana Ginghină și-a găsit alinarea în brațele actualului ei logodnic Cristian Pitulice, specialist în turism. Vedeta a fost cerută în căsătorie, iar sâmbătă, 23 septembrie, urmează cununia civilă.

Bruneta a ales ca marele eveniment să aibă loc în curtea vilei sale din afara Bucureștiului, fiind locuința pe care ea și fostul soț o construiseră încă din timpul căsniciei. Într-un interviu acordat pentru Click!, Ioana Ginghină a povestit cum va arăta totul, fiind plănuit până la cel mai mic detaliu. Distracția, spune ea, este importantă, mai ales că își dorește ca invitații să se simtă cel mai bine la nunta sa.

„Gata, sâmbătă mă mărit! Am primit niște cercei cu bride (n.r. mireasă), pe care o să-i port toată săptămâna! Nu-mi vine să cred cum a trecut timpul și că vorbim de ultimele zile înainte de această ceremonie. Suntem pe ultima sută de metri, ieri am avut ultima probă la rochia de mireasă. Nu e o rochie complicată, pentru că vreau să mă bucur de aceste momente.

Vom face doar cununia civilă, la mine în curtea casei. Va fi ceva intim, doar 40 de persoane, fără sarmale! Petrecerea va fi la mine în curte, pe relaxare, DJ-ială, tort cu shoturi. Am fost la o prezentare și am văzut tort cu shoturi și mi-a plăcut.

Avem bufet suedez și diverse chestii drăguțe, cum ar fi bar de cocktail de la Shoteria, bar de limonade, înghețată, cooking show. Se va găti aici totul. Vor fi decorațiuni multe în curte și aranjamente florale. Le-am văzut la Jojo la nuntă și mi-au plăcut foarte tare.

Rochia este simplă, comodă și frumoasă. Nașii sunt o prietenă de-a mea din facultate și soțul ei”, a dezvăluit Ioana Ginghină, în exclusivitate, pentru Click!.

Pe rețelele sociale, actrița le-a mărturisit fanilor că ideea de căsătorie la 40 de ani nu este la fel ca cea la 20 de ani.

„Eu, imediat după divorț, gândeam că mă leg la cap când nu mă doare. De câte ori vedeam un cuplu care se căsătorea ziceam: uite alții care se nenorocesc. Nunțile la tinerețe vin cu treaba, trebuie să faci casă, copii.

E, nunta la 40 plus nu e așa, pentru că deja copilul este mare, nu mai gătești, casă am. Acum am, pur și simplu, un partener cu care vreau să mă bucur de viață. Ne dorim să călătorim, să ne iubim, să facem dragoste!”, a explicat ea pe rețelele de socializare.