Ioana Simion și Ilie Năstase s-au despărțit. Partenera de viață a fostului jucător de tenis a dezvăluit motivul separării

Iată că, după mai multe despărțiri și împăcări, Ioana Simion și Ilie Năstase au hotărât să se despartă și să-și separe drumurile. După ce a trecut prin momene dificile la un restaurant, unde a fost agresată.

Ioana Simion și Ilie Năstase s-au despărțit. Iată ce declarații a făcut frumoasa brunetă

Ioana Simion a oferit câteva declarații în presă, unde dezvăluit să ea și fostul jucător de tenis, Ilie Năstase, au decis să se despartă.

Citește și: Ioana Năstase, declarații noi despre relația cu Ilie, după ce au fost la un pas de divorț. Cum se comportă acum cu soția sa

„E dureros și groaznic ce am trăit, am făcut publică chestia asta ca nu pățească și alte femei că mine. Până la mașina i-am spus că nu e frumos ce s-a întâmplat, că orice bărbat ar sari să-i ia apărarea femeii lui, iar el mi-a răspuns foare urat, nu se pot reproduce acele cuvinte. În seara respectivă, am plecat separat, fiecare la casa lui.

Am venit acasă, nu m-am ridicat din pat până aseară la ora 17, sunt încă în stare de șoc. A zburat a doua zi la Paris. Mi-a zis cu 2 zile înainte că are treaba și nu m-a întrebat dacă vreau să merg cu el. Mi a zis că nu știe când se întoarce, că și-a lua bilet doar de dus”, a spus ea, pentru Click.ro.

Citește și: Ilie Năstase, reacția pe care a avut-o după ce soția a lui a anunțat separarea de el printr-un mesaj pe rețelele de socializare

Ioana Năstase a renunțat la un moment dat la divorțul de Ilie

Ioana Năstase a ales să renunțe la divorțul de Ilie, chiar cu două zile înainte de termenul înfățișării la tribunal, în urmă cu ceva vreme.

Ioana Năstase a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu actualul soț, Ilie, cu care a fost la un pas de divorț. Cei doi par să fi găsit soluția ca relația lor de căsncie să funcționeze perfect, fără a mai exista tensiuni și discuții în contradictoriu.

În cadrul unui interviu acordat pentru Antena Stars, Ioana Năstase a explicat că la momentul de față cei doi se înțeleg foarte bine și nu mai există certuri între ei.

Ioana Năstase a vorbit despre vacanțele pe care le face în ultima perioadă, alături de Ilie, dar și de o prietenă apropiată sufletului ei. Iată ce declarații a făcut cu privire la acest subiect:

„Am fost în vacanță și m-am întors. Și acum câteva zile am fost în Turcia. A fost superb. Am stat 5 zile. Și shopping am făcut, nu am avut timp de plajă”, a povestit ea pentru sursa amintiă mai sus.

De asemenea, Ioana Năstase a explicat și care mai este relația pe care o are cu soțul ei, Ilie, bărbatul cu care a fost la doar un pas de divorț, însă care a reușit să o convingă să-și retragă cererea”, spune ea.

„Am renunțat la divorț. Mi-am retras cererea săptămâna trecută. În aceste trei luni, Ilie mi-a demonstrat că nu trebuie să divorțez. Pentru Ilie a fost o mare surpriză când i-am spus decizia mea. Vă mai spun că am făcut-o pentru că acest om are nevoie de mine, de ajutorul meu. Este la vârsta la care are nevoie de ajutor și din păcate nu are pe nimeni în preajma lui care sa i-l ofere. Prietenii îți sunt aproape când ți-e bine sau la distracții, însă nimeni nu-l întreabă dacă are nevoie de un doctor sau dacă a mâncat ceva", a spus Ioana pentru click.ro.

Chefi fără limite este acum in AntenaPLAY ▶ A început lupta pentru supremație în bucătărie