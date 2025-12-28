Irina Loghin și nepoțica ei, Ana, au făcut senzație pe internet. Cum s-au filmat de Crăciun și ce i-a spus micuța lui Moș Crăciun.

Irina Loghin a avut parte de un Crăciun de poveste anul acesta, sărbătorind nașterea lui Iisus Hristos alături de familie și de cei mai importanți oameni din viața ei.

Cântăreața s-a filmat alături de nepoțica ei, Ana, și s-a bucurat alături de ea de unele dintre cele mai frumoase momente din an, printre care s-a enumerat și venirea lui Moș Crăciun.

Descoperă în rândurile de mai jos cât de adorabilă este nepoțica artistei și cum au apărut cele două în mediul online, înduioșându-i pe internauți.

Irina Loghin și nepoțica ei i-au înduioșat pe fani cu o filmare de Crăciun. Cum a reacționat micuța Ana când l-a văzut pe Moșul

Deși și-a pierdut soțul în luna iulie a acestui an, celebra artistă încearcă să se bucure de micile momente ale vieții, petrecând timp de calitate alături de familia ei.

De sărbători, ea a prăznuit nașterea Domnului alături de cei mai importanți oameni din viața sa, cea care a reușit să îi umple sufletul de bucurie, fiind chiar nepoțica ei, Ana.

În vârstă de doar 3 ani și jumătate, ea le-a topit inimile fanilor prin drăgălășenia și bucuria de a-l vedea pe Moș Crăciun care i-a adus multe jucării pentru că a fost cuminte tot anul.

Cântând și așteptându-l cu multă nerăbdare pe bătrânel, nepoțica ei s-a emoționat foarte tare când l-a văzut pe Moș Crăciun aducându-i un sac plin de jucării. Ea l-a încâtat cu o poezie și i-a povestit cât de mult o iubește pe bunica ei care i-a făcut cadou o rochiță superbă pe care a purtat-o chiar în ziua de Crăciun.

Fanii s-au emoționat și când au văzut filmarea în care artista a cântat celebrul colind „Moș Crăciun cu plete dalbe”, fiind un moment extrem de special, mai ales că micuța Ana i s-a alăturat bunicii sale care nu a avut parte tocmai de un an foarte bun.

Iată cele două videoclipuri copleșitoare:

Așa cum spuneam anterior, soțul Irinei Loghin și-a pierdut viața în vara anului 2025, la vârsta de 89 de ani.

Ion Cernea a fost un mare campion la lupte greco-romane, iar alături de Irina Loghin a trăit o frumoasă poveste de dragoste care a durat mai mult de 50 de ani.

El a fost internat în spital timp de aproximativ trei săptămâni, însă, în cele din urmă, a pierdut lupta cu viața pe data de 1 iulie, lăsând în urmă multe durere și suferință.

După o perioadă de doliu și de durere, Irina Loghin a decis să se întoarcă pe scenă, acolo unde se simte cel mai bine, uitând de probleme și de toate suferințele prin care a trecut de-a lungul timpului.