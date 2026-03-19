Fiul Ilonei Brezoianu a împlinit 4 luni. Imaginea emoționantă pe care actrița a postat-o cu micuțul ei

Ilona Brezoianu, jurata de la Te cunosc de undeva, se bucură de cea mai frumoasă perioadă din viața ei.

Publicat: Joi, 19 Martie 2026, 12:28 | Actualizat Joi, 19 Martie 2026, 13:36
Actrița trăiește cele mai frumoase clipe alături de fiul ei, după ce a devenit mamă pentru prima dată în urmă cu 4 luni. Ilona Brezoianu a sărbătorit ieri 4 luni de când l-a adus pe lume pe fiul ei și a postat pe contul ei de Instagram o imagine adorabilă cu micuțul.

Fiul Ilonei Brezoianu, Matei, a împlinit 4 luni

Experiența de a deveni mamă pentru prima dată i-a schimbat complet viața Ilonei care acum se focusează cel mai mult pe creșterea fiului ei, alături de soțul ei Andrei Ril, care o susține și îi oferă tot sprijinul.

Iată că deja au trecut 4 luni de la cea mai frumoasă experiență din viața ei, momentul în care actrița a devenit mamă pentru prima oară. De atunci, jurata Te cunosc de undeva își concentrează toată energia pe creșterea fiului ei și se bucură de fiecare clipă alături de micuț, ieșind la plimbări în parc și jucându-se cu el zilnic.

Ilona a postat pe contul ei de Instagram o imagine în care apare mânuța băiețelului ei și a marcat momentul cu mesajul „Cineva face azi 4 luni”. De când a devenit mămică, Ilona se bucură de ajutorul părinților ei atunci când ea și soțul ei au nevoie de o pauză sau când are de onorat anumite proiecte la care lucrează. Actrița a povestit chiar înainte de a naște că ea și soțul ei au achiziționat un apartament în Capitală acolo unde s-au mutat părinții ei, urmând ca ei să le fie alături și să îi sprijine în creșterea micuțului lor.

Până acum, vedeta a evitat să îl expună pe fiul ei pe rețelele de socializare, alegând să nu posteze poze cu chipul lui, fiind o persoană discretă. Cu toate acestea, fiind extrem de mândră de băiatul ei, actrița nu s-a putut abține și a postat pe Insta Story doar o imagine cu mânuța lui.

Cunoscută pentru carisma și spiritul ei de glumă, Ilona nu ezită să arate pe rețelele de socializare și partea mai puțin frumoasă a vieții ei de proaspătă mămică. Actița a recunoscut că are parte și de momente dificile, în care oboseala o copleșește, dar reușește să se pună pe picioare pentru că are mereu parte de sprijinul familiei.

La o lună după ce a născut, Ilona s-a întors la Super Neatza de Weekend acolo unde prezintă emisiunea alături de colegii ei. La prima ei apariție în calitate de mămică, Ilona a povestit că l-a lăsat pe fiul ei acasă cu Andrei, soțul ei. Ilona a mai povestit că fiul ei plânge destul de mult în această perioadă și că uneori plânge chiar și două ore fără să răgușească. De asemenea, atunci a fost și momentul când actrița a dezvăluit că a ales numele de Matei pentru fiul ei.

Complet topită după fiul ei, Ilona se bucură de fiecare moment pe care i-l oferă viața de proaspătă mămică. Actrița a mai povestit atunci că se simte bine după naștere și că se recuperează destul de rapid.

