Irina Loghin se întoarce pe scenă după decesul soțului: „Și-a pus sufletul în tot”

Irina Loghin urcă din nou pe scenă după pierderea soțului. Iată unde va putea fi ascultată interpreta.

Irina Loghin, în vârstă de 86 de ani, și-a pierdut acum două luni soțul, pe Ion Cernea. Decesul partnerului de viață a fost o lovitură dură pentru artistă, însă și-a găsit alinarea în pasiunea pe care o are de o viață, mai exact în muzică.

Irina Loghin urcă pe scenă din nou la două luni de la moartea soțului

Irina Loghin nu poate sta departe de muzică. Este alinarea de care are nevoi în această perioadă, după pierderea suferită.

Îndrăgita interpretă apare pe afișul Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popilar Românesc „Mamaia”. Astfel că, pe data de 29 august 2025, Irina Loghin va urca pe scenă alături de alți mari artiști.

Festivalul se va desfășura în perioada 27 - 29 august, la Mamaia, în Piațeta Perla. Prețul unui bilet variază între 20 și 100 de lei, iar elevii, studenții și pensionari beneficiază de reducere.

„De când o știu, de la debut, Irina Loghin și-a pus sufletul în tot, în muzică, în familie, în prietenii. Este o legendă a muzicii populare, a revenit pe scenă, după marea suferință, pierderea soțului, pentru că muzica îi alină durerea. Și la vârsta aceasta o ține vocea, cântă excepțional, e o reală plăcere să o asculți.

Irina mi-a vorbit adesea despre nepoțică, mi-a zis că este marea ei bucurie și că îi dă sănătate și putere numai când o vede. O voi susține pe Irina Loghin, din culise. Voi fi alături de ea”, a relatat Elena Merișoreanu în cadrul unui interviu.

Aceasta a vorbit cu multă căldură despre prietena sa de-o viață, pe care o susține din tot sufletul în această perioadă delicată.

Alinare și bucurie primește și de la familie și, în special, de la nepoțica sa pentru care are cuvinte pline de dragoste: „Ea mă face să uit de tot ce e rău și să zâmbesc. Cele mai frumoase momente sunt alături de nepoțica mea! Am gătit împreună omletă! Ce bine este atunci când ai aproape un îngeraș care te face să uiți de necazuri!”