Loredana Chivu și-a luat prin surprindere urmăritorii atunci când a dezvăluit cum arată mama ei. Imaginile au stârnit numeroase reacții.

Loredana Chivu este una dintre cele mai cunoscute figure din showbizul românesc, aceasta neavând nevoie de vreo prezentare. Recent, blondina lipsită de inhibiții a reușit să își uimească din plin urmăritorii atunci când a dezvăluit imagini cu mama ei. Nu puțini au fost cei care au reacționat la vedere pozelor.

Cum arată mama celebrei Loredana Chivu. Imaginile ce i-au surprins pe fanii vedetei. Detaliul observat de mulți

Loredana Chivu s-a născut în data de 3 ianuarie 1990 în Oltenița și are în prezent vârsta de 35 de ani. A fost asistentă TV și model pentru platformele dedicate adulților. Aceasta este extrem de apreciată și are mai bine de 1,9 milioane de urmăritori nu doar din România, ci și din alte țări. Fiecare poză a sa atrage imediat atenția și adună mii de reacții, aprecieri și comentarii.

La fel s-a întâmplat și când a ales să publice pe paginile sale de Instagram și Facebook imagini cu mama sa, cu ocazia aniversării acesteia.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„La mulți ani universul meu, mama! #love #mamasbirthday #family #happiness #joy #specialday”, a scris vedeta în dreptul fotografiilor.

Așa cum era de așteptat, nu a durat mult și internauții nu au ratat ocazia să reacționeze: „Ești adoptată?”, „La mulți ani, femeie frumoasă și puternică❤️!”, „Arata extraordinar de bine!”, „La mulți ani binecuvântați! Ca două surori😍🌼🌸🌺”, „Sa-ti trasiaca! Cu asa mama,nu ai cum sa nu răzbești în viața… va iubesc! Sărut mâna,vă puppp”.

Detaliul observat de internauți a fost faptul că mama Loredanei Chivu arată extrem de bine, lucru ce i-a atras numeroase laude.

În urmă cu câteva luni, Loredana Chivu a trecut prin momente dificile, după ce a ajuns să fie executată până la perdele. Bunurile ei au fost sechestrate, aceasta fiind executată sili într-un dosar în care a fost solicitată intrarea în insolvență a firmei de pază pe care o deține fostul ei partener, Dani Leș. După ce instanța a decis că Loredana Chivu a fost executată ilegal, diva a cerut ca toate bunurile ei să fie returnare, iar popririle să fie ridicate.

„Am descoperit că pretențiile împotriva Loredanei Chivu au fost exprimate de către domnul Leș personal, nu de către societatea de pe care i s-au virat sumele de bani și amenajări interioare, nu rezultă ce sunt. Sunt niște transferuri de bani cu titluri de alimentare cont. Bunurile i le-au sechestrat asigurator din dispoziția instanței pentru ca ea să nu le poată înstrăina până când se soluționează acțiunea în pretenții, respectiv dacă ea are de dat banii respectivi sau nu. (...) Asta strict din cauza faptului că firma a intrat în insolvență. Lichidatorul judiciar a formulat o cerere de atragere a răspunderii a administratului și a asociatului respectiv, domnului Leș, iar domnul Leș a chemat-o în garanție pe Loredana Chivu, spunând că o parte din bani i-a folosit ea, nu el.” a explicat la momentul respectiv avocata vedetei.