Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum arată mama celebrei Loredana Chivu. Imaginile ce i-au surprins pe fanii vedetei. Detaliul observat de mulți

Cum arată mama celebrei Loredana Chivu. Imaginile ce i-au surprins pe fanii vedetei. Detaliul observat de mulți

Loredana Chivu și-a luat prin surprindere urmăritorii atunci când a dezvăluit cum arată mama ei. Imaginile au stârnit numeroase reacții.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 23 Septembrie 2025, 11:09 | Actualizat Marti, 23 Septembrie 2025, 22:38
Descoperă cum arată mama Loredanei Chivu | Instagram/ capturi Antena Stars

Loredana Chivu este una dintre cele mai cunoscute figure din showbizul românesc, aceasta neavând nevoie de vreo prezentare. Recent, blondina lipsită de inhibiții a reușit să își uimească din plin urmăritorii atunci când a dezvăluit imagini cu mama ei. Nu puțini au fost cei care au reacționat la vedere pozelor.

Cum arată mama celebrei Loredana Chivu. Imaginile ce i-au surprins pe fanii vedetei. Detaliul observat de mulți

Loredana Chivu s-a născut în data de 3 ianuarie 1990 în Oltenița și are în prezent vârsta de 35 de ani. A fost asistentă TV și model pentru platformele dedicate adulților. Aceasta este extrem de apreciată și are mai bine de 1,9 milioane de urmăritori nu doar din România, ci și din alte țări. Fiecare poză a sa atrage imediat atenția și adună mii de reacții, aprecieri și comentarii.

La fel s-a întâmplat și când a ales să publice pe paginile sale de Instagram și Facebook imagini cu mama sa, cu ocazia aniversării acesteia.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„La mulți ani universul meu, mama! #love #mamasbirthday #family #happiness #joy #specialday”, a scris vedeta în dreptul fotografiilor.

Așa cum era de așteptat, nu a durat mult și internauții nu au ratat ocazia să reacționeze: „Ești adoptată?”, „La mulți ani, femeie frumoasă și puternică❤️!”, „Arata extraordinar de bine!”, „La mulți ani binecuvântați! Ca două surori😍🌼🌸🌺”, „Sa-ti trasiaca! Cu asa mama,nu ai cum sa nu răzbești în viața… va iubesc! Sărut mâna,vă puppp”.

Detaliul observat de internauți a fost faptul că mama Loredanei Chivu arată extrem de bine, lucru ce i-a atras numeroase laude.

În urmă cu câteva luni, Loredana Chivu a trecut prin momente dificile, după ce a ajuns să fie executată până la perdele. Bunurile ei au fost sechestrate, aceasta fiind executată sili într-un dosar în care a fost solicitată intrarea în insolvență a firmei de pază pe care o deține fostul ei partener, Dani Leș. După ce instanța a decis că Loredana Chivu a fost executată ilegal, diva a cerut ca toate bunurile ei să fie returnare, iar popririle să fie ridicate.

„Am descoperit că pretențiile împotriva Loredanei Chivu au fost exprimate de către domnul Leș personal, nu de către societatea de pe care i s-au virat sumele de bani și amenajări interioare, nu rezultă ce sunt. Sunt niște transferuri de bani cu titluri de alimentare cont. Bunurile i le-au sechestrat asigurator din dispoziția instanței pentru ca ea să nu le poată înstrăina până când se soluționează acțiunea în pretenții, respectiv dacă ea are de dat banii respectivi sau nu. (...) Asta strict din cauza faptului că firma a intrat în insolvență. Lichidatorul judiciar a formulat o cerere de atragere a răspunderii a administratului și a asociatului respectiv, domnului Leș, iar domnul Leș a chemat-o în garanție pe Loredana Chivu, spunând că o parte din bani i-a folosit ea, nu el.” a explicat la momentul respectiv avocata vedetei.

Monica Belluci și Tim Burton s-au despărțit. Ce mesaj au transmis vedetele după doi ani de relație... De câți ani nu a mai ieșit Mihai Bendeac la o întâlnire romantică. Care este motivul: „Anul acesta mi-am propus...”...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cât putea câştiga pe lună milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România, înainte să preia afacerile familiei Cât putea câştiga pe lună milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România, înainte să preia afacerile familiei
Observatornews.ro Proteste după ce toţi cei 477 de angajaţi vor fi concediaţi. "Suntem un oraş de pensionari" Proteste după ce toţi cei 477 de angajaţi vor fi concediaţi. "Suntem un oraş de pensionari"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ispita Teo, despre ce s-a întâmplat între el și Ella după terminarea filmărilor. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Teo, despre ce s-a întâmplat între el și Ella după terminarea filmărilor. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Simona Trașcă a amânat nunta cu iubitul ei, Marian Buzilă. Care este motivul: „Că doar nu mergeam așa mireasă”
Simona Trașcă a amânat nunta cu iubitul ei, Marian Buzilă. Care este motivul: „Că doar nu mergeam așa...
Emily Blunt a strălucit pe covorul roșu într-o rochie nude cu paiete. Cum arată ținuta vedetei
Emily Blunt a strălucit pe covorul roșu într-o rochie nude cu paiete. Cum arată ținuta vedetei Catine.ro
Tzancă Uraganu, amenințat și tâlhărit. Manelistul se teme pentru viața lui și a familiei sale. Ce a zis: „Sunt foarte periculoși”
Tzancă Uraganu, amenințat și tâlhărit. Manelistul se teme pentru viața lui și a familiei sale. Ce a zis:...
Hande Soral se află în vacanță. A publicat primele imagini alăuri de fiul său
Hande Soral se află în vacanță. A publicat primele imagini alăuri de fiul său Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Fenomenul Kendama. Ce spun specialiștii despre impactul acestui joc asupra copiilor: Dezvoltă, printre multe altele, toleranța la frustrare
Fenomenul Kendama. Ce spun specialiștii despre impactul acestui joc asupra copiilor: Dezvoltă, printre multe... Libertatea.ro
Unde s-au dus procentele AUR? Consultant politic: „Se face loc pentru un nou partid”
Unde s-au dus procentele AUR? Consultant politic: „Se face loc pentru un nou partid” Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente HelloTaste.ro
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se oprește aici
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se... Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 24 septembrie 2025. Leii se afirmă în fața celor din jur. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 septembrie 2025. Leii se afirmă în fața celor din jur. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Reforma Bolojan dă rezultate: s-a extins abandonul școlar. La profesori! Sindicatele se așteaptă să fie aduși la catedră lipitorii de afișe ai partidelor, ca în anii ’50
Reforma Bolojan dă rezultate: s-a extins abandonul școlar. La profesori! Sindicatele se așteaptă să fie aduși... Jurnalul
Un român în topul mondial al științei: student la Cornell, cu cinci medalii internaționale în doi ani.
Un român în topul mondial al științei: student la Cornell, cu cinci medalii internaționale în doi ani. Kudika
Horoscopul zilei de marţi. Nativii Berbec au o energie molipsitoare
Horoscopul zilei de marţi. Nativii Berbec au o energie molipsitoare Playtech
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de... Redactia.ro
Cum am ajuns
Cum am ajuns "campioni" la inflaţie, dar şi la deficit bugetar. Marea risipă de la stat Observator
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund! ProSport
Acest srilankez a recunoscut ce SALARIU câștigă în România, de fapt: „Rămân aici să mă însor!”
Acest srilankez a recunoscut ce SALARIU câștigă în România, de fapt: „Rămân aici să mă însor!” Gandul
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Muncii: urmează concedieri și comasări
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Muncii: urmează concedieri și comasări CanCan
Modalități de a te conecta cu copilul tău
Modalități de a te conecta cu copilul tău DeParinti
Miley Cyrus a lansat piesa „Secrets”, o baladă emoționantă dedicată tatălui ei. Cei doi au avut o relație „tumultuoasă”
Miley Cyrus a lansat piesa „Secrets”, o baladă emoționantă dedicată tatălui ei. Cei doi au avut o relație... ZUTV
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au UseIT
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x