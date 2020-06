„Ești însărcinată?”. Iubita lui Dorian Popa, răspuns neașteptat după logodnă! Ce a dezvăluit fanilor

citește și: Interzis minorilor! Iubita lui Dorian Popa, ipostază fără perdea pe internet! Claudia Iosif, surprinsă TOPLESS într-un salon de fițe din București | FOTO

Recent, frumoasa brunetă a făcut un InstaStory, doar că lucrurile au luat o întorsură neașteptată atunci când unul dintre fani, ceva mai curios, și-a făcut curaj și a întrebat-o pe Claudia Iosif (Babs) dacă este însărcinată.

Fără să stea pe gânduri, iubita lui Dorian Popa a dat un răspuns la care nimeni nu s-ar fi așteptat: „Nop. Doar am luat câteva kilograme în plus. Am păpat multișor în pandemie”, a fost răspunsul lui Babs, la un InstaStory, potrivit celor de la Spynews.

Deși sunt destul de discreți în ce priveste viața lor amoroasă, recent, Dorian Popa și Babs au șocat pe toată lumea cu o veste neașteptată despre căsătorie.