Camelia, sora lui Jador, primele declarații după ce manelistul a anunțat că își încheie cariera. Ce a dezvăluit

Recent, Jador a anunțat că dorește să-și încheie cariera muzicală și să se concentreze pe sănătatea sa. Mesajul a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales că însoțea două fotografii cu artistul pe patul de spital.

Miercuri, 14 iunie, manelistul transmitea următorul mesaj: ”Va anunt cu părere de rău ca, cariera mea se încheie aici! 2023 Voi scoate piesele pe care le-am pregătit pentru voi anul acesta și care sunt deja pregătite….pentru jadorasii mei! Ultima piesa va fi in luna Decembrie …. Împreuna cu managerul meu și toată echipa am deschis ca sănătatea mea e mai importantă!

ANUL ASTA CÂT NE MAI RĂMÂNE SPER CA DUMNEZEU MA MA TINA IN VIAȚA ȘI SA MAI POT MERGE MĂCAR LA CÂTEVA CONCERTE😞! In cazul in care nu o sa mai fiu … va dau vouă fanilor mei muzica gratis! Va iubesc și sper sa nu va supere acest mesaj😞 aveți grija de sănătatea voastra!”

Camelia, sora lui Jador, primele declarații după ce manelistul a anunțat că își încheie cariera din cauza problemelor de sănătate

Deși inițial a zis că va mai lansa doar câteva melodii în 2023, Jador a revenit cu un nou mesaj. ”Aceasta este una dintre piesele pe care le voi mai posta până la sfârșitul anului. Voi scoate piese mai rar decât de obicei, dar voi face tot ce pot ca să vă bucur de muzica mea”, a scris el pe Instagram.

De asemenea, manelistul a dat asigurări că își va onora contractele: ”Îmi voi onora toate evenimentele la care m-am angajat contractual să cânt. Inclusiv mâine și poimâine. Pe viitor voi cânta mai puțin, dar cele la care sunt angajat eu îmi țin cuvântul”.

Jador nu a vrut să dezvăluie ce probleme de sănătate are, iar în spațiul public s-a discutat despre o boală ereditară. Sora lui, Camelia, nu a dorit să dea detalii despre afecțiune, însă a subliniat că îi este aproape.

"Vă dați seama că sunt cu el cu peste tot, oriunde. O să vă spună el mai multe, momentan are o perioadă foarte grea, asta este tot ce pot să zic", a spus Camelia Dumitrache, pentru WOWbiz.

