Jessie J, imagine din adolescență. Pozele în care fanii cu greu au recunoscut-o

Chiar și acum, când trece printr-o perioadă grea din viața sa, cântăreața în vârstă de 32 de ani, stă de vorbă cu fanii și îi ține la curent cu ceea ce se întâmplă cu ea.

Jessie J a ajuns de Crăciun la spital după ce a întâmpinat probleme de sănătate. Artista a fost diagnosticată cu boala Meniere, o afecțiune a urechii interne care provoacă vertij și acel țiuit pe care nu îl suportă nimeni, dar și stări de vomă și de greață.

Când m-am trezit am simțit că nu mai aud cu urechea și că nu pot merge în linie dreaptă. Mi s-a spus că am boala Ménière. Știu că o mulțime de oameni suferă de asta și multe persoane m-au contactat și mi-au dat sfaturi. Ar fi putut fi mult mai rău. Sunt recunoscătoare pentru sănătatea mea. Totul m-a luat prin surprindere. Mă bucur că am mers la spital și au descoperit care este problema. Am primit tratamentul potrivit, așa că mă simt mult mai bine.