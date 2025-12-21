Julia Roberts, de nerecunoscut la 58 de ani. Cum arată Frumușica fără machiaj

Antena Căutare
Julia Roberts a dezvăluit recent cum arată la 58 de ani atunci când nu folosește machiaj și nu apare pe covorul roșu.

Publicat: Duminica, 21 Decembrie 2025, 09:00
Celebra Julia Roberts a devenit cunoscută la nivel mondial cu rolul din Frumușica, film în care a jucat alături de Richard Gere.

Au urmat numeroase alte roluri, precum cel din Erin Brockovich, care i-a adus și Premiul Oscar.

Deși e cunoscută la nivel mondial, puțini știu cum arată actrița atunci când nu e pe covorul roșu și renunță la machiaj, scrie Daily Mail.

Recent, Roberts a publicat o imagine în care le-a arătat fanilor cum arată la 58 de ani, de fapt.

Julia Roberts, de nerecunoscut la 58 de ani

Julia Roberts a apărut cu un look natural în cele mai recente imagini de pe Instagram, publicate pentru cei 13.4 milioane de urmăritori ai săi.

Actrița în vârstă de 58 de ani, care a vorbit recent despre „cancel culture” alături de Sean Penn, a părut aproape de nerecunoscut. Ea s-a fotografiat fără machiaj, o diferență notabilă față de cum apare pe covorul roșu.

Roberts și-a etalat tenul neted, fără riduri, complet natural, în timp ce promova noua carte a unui prieten.

„Prietenul meu a realizat această nouă carte minunată, Natura Sacra. TOATE încasările merg către organizația caritabilă Hope and Play.org,” a scris ea în descrierea imaginilor.

Roberts, care are 3 copii, purta în imagine un pulover confortabil, de culoare gri. Imaginea a strâns până acum peste 100.000 de aprecieri, inclusiv de la colegi de la Hollywood precum Viola Davis.

Julia Roberts a vorbit recent despre schimbările de la Hollywood

Recent, Roberts a apărut într-un interviu alături de Sean Penn, colegul ei din serialul Gaslit (2022). Cei 2 au vorbit despre cum s-a schimbat faima în ultimii ani și cum afectează „cancel culture” proiectele de la Hollywood.

Cei doi au criticat starea actuală și au vorbit despre filmul ei „provocator” din era MeToo, After The Hunt.

Filmul urmărește povestea unei profesoare universitare a cărei studentă preferată aduce o acuzație de agresiune sexuală împotriva unuia dintre colegii ei. Astfel, scoate la iveală un secret întunecat din propriul trecut al profesoarei.

Pelicula explorează ce se întâmplă atunci când loialitatea și prietenia sunt puse la încercare de etică și moralitate.

Penn a spus că e revigorant să vezi un film care testează ideea conform căreia nimeni nu ar trebui să fie făcut să se simtă inconfortabil.

„Cred că rușinea e subestimată în zilele noastre. A căpătat o reputație proastă în acest deceniu. De ce n-ar trebui oamenilor să le fie rușine de anumite lucruri?” a declarat Penn.

Între timp, Roberts a spus că, în pregătirea pentru film, a avut ocazia să poarte conversații în care oamenii ascultau pentru a învăța, nu pentru a-și impune convingerile altora.

„Oamenii cu adevărat inteligenți nu se luptă pentru a-și impune poziția. Își împărtășesc ideile și sentimentele, apoi ascultă cu adevărat,” a declarat Roberts. „Ascultarea e lucrul de care simt că ne-am îndepărtat cel mai mult în cultura noastră, pentru că discuțiile devin extrem de intense foarte repede și stai doar să prinzi o pauză ca să poți spune, „OK, dar iată de ce am eu dreptate. Iată de ce ceea ce cred eu e mai bun”.”

