Cum arată fiul misterios al Juliei Roberts la 20 de ani. Soțul actriței a publicat imagini rare cu Phinnaeus

Danny Moder, soțul Juliei Roberts, este un tată mândru care își adoră copiii. Recent, acesta a postat pe Instagram imagini rare cu fiul lor cel mare.

Pe 4 iulie, perechea a sărbătorit 23 de ani de căsnicie | Getty Images

Producătorul de film a distribuit un videoclip în slow motion cu Phinnaeus, fiul său cel mare, în vârstă de 20 de ani. Tânărul este surprins făcând skateboarding, hobby-ul lui preferat.

Cum arată fiul cel mare al Juliei Roberts la 20 de ani

Fanii au fost încântați să-l vadă pe fiul celor doi, întrucât copiii lor apar foarte rar pe rețelele sociale. Totuși, unii urmăritori și-au exprimat îngrijorarea pentru că tânărul nu poartă niciun echipament de protecție în timp ce merge pe skateboard. „Unde este casca lui? Nu e în regulă!”, au comentat aceștia.

Danny Moder (56 de ani) a sărbătorit pe 4 iulie 23 de ani de căsnicie alături de Julia Roberts (57 de ani). Pe lângă Phinnaeus, cei doi mai au împreună doi copii: pe Hazel, sora geamănă a lui Finn, și pe Henry, care are 18 ani.

În luna mai, Danny a sărbătorit Ziua Mamei printr-o fotografie cu soția sa și copiii lor, însoțită de mesajul: „Mamele fac cele mai tari lucruri. Îi ador”.

O lună mai târziu, fiul lor cel mic a împlinit 18 ani, iar actrița a postat o fotografie din copilăria lui Henry. „Într-o clipă, acest băiat de aur împlinește 18 ani. Te iubesc, Henry”, a scris ea.

Printre cei care i-au transmis urări s-a numărat și Jennifer Aniston, care a comentat: „La mulți ani, dragă Henry!”, iar Rita Wilson, soția lui Tom Hanks, a scris: „Henry!!!!! La mulți ani!!!!”.

Ce surprize le pregătește Julia Roberts fanilor săi

Julia Roberts a renunțat recent la nuanța sa caracteristică de șaten roșcat și a trecut la un bob blond pentru rolul din „After The Hunt”. Transformarea o ajută să intre în pielea personajului Alma Olsson.

Lungmetrajul, care va avea premiera în cinematografe pe 10 octombrie, îi reunește pe Andrew Garfield, Ayo Edebiri, Michael Stuhlbarg și Chloë Sevigny.

Regizorul Luca Guadagnino a descris filmul ca fiind „o dramă psihologică captivantă” despre o profesoară de facultate (Julia Roberts) care se confruntă cu o criză personală și profesională.

Totul începe când o studentă vedetă (Ayo Edebiri) face o acuzație gravă la adresa unuia dintre colegii ei (Andrew Garfield), iar un secret întunecat din trecutul profesoarei amenință să iasă la iveală.

Fanii o vor putea vedea pe Julia Roberts și în filmul „Panic Carefully”. Filmările au debutat la începutul anului în Anglia. Alături de ea joacă Elizabeth Olsen, Eddie Redmayne și Brian Tyree Henry, relatează Film Now.

S-a vehiculat, de asemenea, că Julia Roberts va juca alături de Jennifer Aniston într-o comedie regizată de Max Barbakow, produsă de compania LuckyChap Entertainment, fondată de Margot Robbie.

Julia Roberts este una dintre cele mai cunoscute actrițe de la Hollywood. Ea a devenit celebră la începutul anilor ’90 datorită rolului din filmul „Pretty Woman”. S-a remarcat prin carisma și naturalețea sa, iar în 2001 a câștigat primul său Oscar pentru interpretarea din „Erin Brockovich”. De-a lungul timpului, Julia a jucat în numeroase comedii romantice și drame de succes.