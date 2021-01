Karmen, apariție incendiară pe plaja din Dubai. Cum arată doar într-o rochie din plasă

Fotografia a strâns rapid aproape 16.000 de aprecieri și o mulțime de comentarii din partea admiratorilor, care o apreciază și îndrăgesc pe Karmen.

"Ești superbă, Carmen!" sau "Wow! Norocos bărbatul tău.", au fost câteva dintre mesajele oamenilor din mediul online.

Karmen a fost diagnosticată cu COVID-19

S-a aflat recent că fiica lui Adrian Minune a fost infectată cu noul Coronavirus. Aceasta a decis să le mărturisească prietenilor din mediul online faptul că a avut COVID-19, înainte de a pleca în vacanța din Dubai.

În ultima perioadă, Karmen, pe numele real Simionescu Silvia Claudia, și-a surprins plăcut fanii de pe rețelele de socializare cu o mulțime de fotografii din vacanța mult așteptată, din frumosul Dubai, însă a a ținut un lucru secret timp de aproape o lună. Artista a fost confirmată pozitiv cu noul Coronavirus pe data de 10 decembrie a anului trecut.

"Mi-a fost foarte dor să merg la studio, pentru că înainte de vacanța de Revelion, de vacanța din Dubai, am fost în carantină două săptămâni, pentru că COVID. Aleg să fac chestia asta și să spun public că am avut COVID-19, pentru că în jurul meu văd foarte mulți oameni panicați și speriați de moarte.", a spus artista într-un InstaStory cu ceva timp în urmă, pe contul său oficial de Instagram.

"Nu am avut absolut niciun simptom și nu m-am simțit bolnava, am simțit nevoia să împărtășesc cu voi chestia asta, pentru că este parte bună a lucrurilor. De ce să nu vă spun acest lucru, când vă pot da o speranță sau un motiv pentru care să fiți puțin mai relaxați. Realizez că este foarte dificil acest virus și că toată lumea trebuie să fie într-o oarecare alertă. Trebuie să vă protejați și să înțelegeți cât de gravă este situația, dar haideți să nu exagerăm. Dragilor, exista și varianta în care să luați virusul și să nu aveți simptome, chiar să vă simțiți ok. Dacă asta înseamnă să ai COVID, ceea ce am avut eu, este clar că toată lumea o să aibă sau a avut.", a mai adăugat ea.