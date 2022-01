Kate Middleton l-a „speriat” pe Prințul William cu posibilitatea de a mai avea un bebeluș. Ce i-a spus acesta

Prințul William și-a tachinat soția, Kate Middleton, că nu își dorește mai mulți copii în timpul unei vizite la Spitalul Comunitar Clitheroe din Lancashire, Anglia, joi.

Kate Middleton și-a „speriat” puțin soțul după ce s-a jucat cu un bebeluș

„Nu-i mai da soției mele idei!”. Prințul William, în vârstă de 39 de ani, a glumit cu angajații, în timp ce a văzut-o pe Kate Middleton, ținând în brațe copilul unui invitat. În timp ce Kate se juca cu fetiț acestora, soțul ei a adăugat: „Nu o lua cu tine”.

Citește și: Kate Middleton a fost fotografiată în timp ce și-a pierdut calmul. Cum a apărut în public

Cuplul regal s-a căsătorit în aprilie 2011 și au împreună trei copii: prințul George, 8 ani, prințesa Charlotte, 6 ani și prințul Louis, 3 ani. Kate Middleton a vorbit anterior despre faptul că Ducele de Cambridge nu vrea mai mulți copii, spunând într-un interviu în 2020: „Nu cred că William mai vrea”. Asta nu înseamnă că moștenitorul tronului nu se bucură dacă ar deveni din nou tată.

„Sunt mult mai emoționat decât înainte”, a spus William în documentarul TV britanic „When Ant and Dec Met The Prince: 40 Years of the Prince’s Trust”. „Nu obișnuiam să fiu prea agitat sau îngrijorat de lucruri. Dar acum, cele mai mici lucruri nu mai par așa mărunte, ești afectat de tot felul de lucruri care se întâmplă în lume sau orice altceva, cred, ca tată.”

„Doar pentru că realizezi cât de prețioasă este viața și pui totul în perspectivă. Ideea de a nu fi prin preajmă să-ți vezi copiii crescând [este îngrozitoare]”, a adăugat el, după ce și-a pierdut propria mamă, Prințesa Diana, la vârsta de 15 ani.

Kate Middleton a împlinit 40 de ani

Ducele şi Ducesa de Cambridge au dezvăluit, cu ocazia împlinirii vârstei de 40 de ani a lui Kate Middleton, trei imagini realizate de fotograful italian Paolo Reversi.

Citește și: Kate Middleton a impresionat, din nou, la ultima apariție publică. Cât costă articolele vestimentare și accesoriile purtate

„Aceste noi portrete publicate pentru a celebra 40 de ani vor fi expuse public în trei locuri: la Berkshire, St Andrews şi Anglesey, în cadrul expoziţiei National Portrait Gallery de la Londra intitulată „Coming Home”, înainte de redeschiderea muzeului în 2023”, se arată pe contul oficial de Twitter al Ducelui şi Ducesei de Cambridge.

Kate Middleton poartă creaţii Alexander McQueen şi cercei care i-au aparţinut Prinţesei Diana.

Fotografiată în diferite rochii Alexander McQueen, Kate Middleton a pozat pentru fotograful de modă Paolo Roversi, care a lucrat cu vedete precum Naomi Campbell şi Kate Moss şi a descris fotografia ducesei drept „un moment de pură bucurie”.

Roversi a spus că ducesa ar putea „aduce speranţă în întreaga lume” cu „energia ei pozitivă”, scrie The Guardian.

În singura imagine colorată a seriei, Kate poartă o rochie roşie asimetrică McQueen cu un umăr, cercei împrumutaţi de regină şi o coafură deschisă, cu bucle largi, în timp ce are o ipostază lejeră cu mâinile în buzunarele rochiei. Celelalte două fotografii au fost în monocrom.

Sezonul nou Adela are marea premiera pe 27 ianuarie în AntenaPLAY ▶ Dă PLAY să vezi toate episoadele din serial tău preferat