La doar 15 ani, fiica lui Tom Cruise a fost fotografiată în ipostaze surprinzătoare. Cum au surprins-o paparazzi pe Suri Cruise

Chiar de ziua ei, paparazzi au surprins-o pe Suri Cruise la o ieșire cu prietenele ei îmbrăcată într-o pereche de blugi cu talie mult prea joasă și un tricou alb poate prea scurt, lăsându-I astfel la vedere abdomenul și buricul gol.

Katie Holmes a postat pe contul său de Instagram o serie de fotografii cu fiica ei de când era mică, alături de un mesaj emoționant.

“Happy 15th Birthday Sweetheart! I love you!!!!!!!! ❤️💕😘 I can’t believe you are already 15!”

Katie Holmes, în vârstă de 42 de ani, și-a sărbătorit fiica din căsnicia ei cu Tom Cruise, în vârstă de 58 de ani. Deși până acum ambii actori au ținut-o departe de ochii curioșilor pe frumoasa lor fiică, Katie a postat pentru prima oară aceste fotografii nemaivăzute până acum.

Suri Cruise îi seamănă leit mamei sale și a fost mereu foarte bine protejată de părinții ei, drept dovadă stau fotografiile cu ea când aproape de fiecare dată fața îi era ascunsă.

Povestea de dragoste dintre Tom Cruise și Katie Holmes

Cei doi mari actori s-au întâlnit în 2005 pe platourile de filmare ale filmului Misiune Imposibilă. La doar 7 săptămâni după ce s-au cunoscut, pe când el avea 42 de ani, iar ea 26 de ani, Katie și Tom s-au logodit.

La doar un an după ce s-au logodit, în aprilie 2006, s-a născut micuța lor, Suri Cruise. În noiembrie 2006, cei doi celebrii actori au decis să facă pasul cel mare și s-au căsătorit.

Se pare că la doar 6 ani după ce s-au căsătorit, în 2012, Katie Holmes a depus actele pentru divorț, iar cei doi au semnat o înțelegere care atesta faptul că divorțul se întâmplă de comun acord.

De atunci, Katie Holmes a avut o relație cu muzicianul Jamie Foxx, din 2013 până în 2019, iar în 2020 frumoasa actriță a confirmat relația ei cu bucătarul chef Emilio Vitolo Jr.

Pandemia de coronavirus a schimbat relația lui Katie cu fiica ei

Faimoasa actriță a declarat într-un interviu pentru Vogue Australia în noiembrie 2020 că pandemia de coronavirus a contribuit la schimbarea relației dintre ea și fiica ei. Actrița a devenit mai apropiată de fiica sa adolescentă.

„Hobby-uri precum cusutul, pictatul și scrisul au devenit principalele care ne-au adus satisfacție și ne bucurăm că am avut mai mult timp acasă împreună”, spunea actrița.

“Să ascult, să trăiesc un moment din timp fără a simți presiunea obținerii unor rezultate și am apreciat mai mult ritmul natural pe care l-am avut eu și fiica mea, acesta fiind cel mai de preț dar”, a mai adăugat actrița.