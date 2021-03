Leonardo DiCaprio, pe plajă alături de iubita lui, Camila Morrone, cu 23 de ani mai tânără

Faimosul actor de la Hollywood, Leonardo DiCaprio, trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Camila Morrone. Deși încearcă să-și țină relația departe de ochii presei, acesta nu a scăpat din atenția paparazzilor.

Frumoasa brunetă, care e model și actriță, este abia la începutul carierei sale, dar aceasta pare a fi una promițătoare. O sursă apropiată a cuplului a declarat pentru Harpers Bazaar că relația celor doi este una serioasă, iar actorul se bucură nespus că și-a întâlnit marea iubire.

Relația Camilei Morrone cu Leonardo DiCaprio a început în 2017, dar se pare că cei doi par extrem de apropiați și îndrăgostiți. Chiar dacă relația lor a început în urmă cu aproape 4 ani, apropiații cuplului spun că actorul o cunoaște pe frumoasa brunetă încă de pe vremea când avea 10 ani.

La scurt timp după ce au fost văzuți împreună pentru prima dată, Camila a primit o serie de critici în care i se imputa faptul că are o relație cu un bărbat "care i-ar putea fi tată".

Ca urmare, ea a luat decizia de a nu își mai expune viața privată pe rețelele de socializare și a evitat, pe cât posibil, să vorbească despre cuplul pe care îl formează cu unul dintre cei mai celebri actori.

