Leonardo DiCaprio și iubita cu 22 de ani mai tânără, Camila Morrone, apariție rară împreună. Cum au fost surprinși de paparazzi

Leonardo DiCaprio nu se expune în public des și încearcă să nu iasă deloc în evidență atunci când o face, a relatat Daily Mail.

Recent, Leonardo DiCaprio și iubita cu 22 de ani mai tânără, modelul și actrița Camila Morrone, au fost fotografiați de paparazzi când au mers să ia cina de ziua unui prieten, a scris presa străină, în Malibu, California.

Leonardo DiCaprio a încercat să treacă neobservat într-o ținută complet neagră. El a fost fotografiat la plecare. Actorul de 46 de ani a purtat o mască albastră, dar și o șapcă trasă pe ochi, un tricou și o cămașă, toate negre, în timp ce Camila Morrone, în vârstă de 24 de ani, și-a arătat chipul neacoperit, a purtat un cardigan bej, care i-a lăsat decolteul amplu la vedere, o pereche de pantaloni negri, largi, și o geantă mare, neagră.

Leonardo DiCaprio și Camila Morrone, împreună din 2017

Leonardo DiCaprio și iubita lui sunt împreună din decembrie 2017. Cei doi au încercat să își țină cât de mult se poate relația departe de lumina reflectoarelor. Prima apariție împreună, de exemplu, s-a produs în februarie 2020, cu ocazia Premiilor Oscar, când Leonardo DiCaprio a fost nominalizat pentru rolul din "Once Upon a Time in Hollywood" (2019), a relatat presa străină.

Inevitabil, au fost foarte mulți care au pus la îndoială legătura lor, ținân cont că e o diferență mare de vârstă. Camila Morrone a vrut să facă lumină și a declarat că există multe relații la Hollywood – și nu numai – în care îndrăgostiții au diferențe mari de vârstă, a spus ea pentru Los Angeles Times în 2019, recunoscând că este deranjată de modul în care e percepută relația ei cu celebrul actor. "Cred că orice om ar trebui să se întâlnească cu oricine dorește", a declarat Camila Morrone.

Una dintre consecințe a fost faptul că tânăra a luat decizia de a nu își mai expune viața privată pe rețelele de socializare și a evitat, pe cât posibil, să vorbească despre cuplul pe care îl formează cu diCaprio.

