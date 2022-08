Lia Bugnar, primele declarații după despărțirea de iubitul cu 20 de ani mai tânăr. Ce spune actrița despre viața ei personală

Declarațiile și reacțiile celor implicați în cel mai recent scandal romantic din showbizul autohton continuă. Vestea că Alex Leonte și iubita lui s-au despărțit după cinci ani de relație a surprins pe toată lumea, mai ales că mulți îi vedeau în fața altarului. După imaginile apărute în presă în care artista se sătura pătimaș cu un alt tânăr, nepotul lui Nea Mărin a venit cu o serie de clarificări și acum a sosit rândul Liei Bugnar.

Ce spune Lia Bugnar despre despărțirea de iubitul cu 20 de ani mai tânăr

Lia Bugnar și fostul iubit au avut o relație de mulți ani în ciuda diferenței de vârstă dintre ei, de peste 20 de ani. Actrița în vârstă de 52 de ani s-a iubit pătimaș cu tânărul actor, acum în vârstă de 31 de ani, dar acum povestea lor de dragoste a ajuns la final.

Deși relația lor a fost una controversată, cei doi au încercat să țină totul departe de ochii curoși sau de gurile rele. Astfel, discretă din fire, fosta concurentă Asia Express a declarat pentru Fantatik.ro că nu este la curent cu noile informații legate de relația dintre fostul partener și cunoscuta artistă.

Citește și: Florin Ristei a reușit să o scoată din sărite pe Lia Bugnar, în „Asia Express”, sezonul 3! „I-a luat Dumnezeu mințile, în cârdășie cu Carmen Grebenișan!” VIDEO

Îndrăgita actriță a mai spus, clar și răspicat, că nu citește presa mondenă și nu dorește să ofere detalii private despre viața personală.

„Nu e genul meu de lectură și nici nu va începe să fie de-acum încolo. Eu nu sunt protagonistă a nimic, nici măcar nu știu despre ce vorbiți. În al doilea rând înțeleg că este dintr-o zonă de cancan… Scuze, am goluri mari în cultură, dar de golul de cultură cancan nu mi-e rușine. Eu nu am făcut nicio declarație ever privind viața personală. Dacă dumneavoastră îmi arătați interviuri în care povestesc despre viața personală, eu le mănânc. Chiar nu simt nevoia să știe lumea, nu am nicio treabă cu genul ăsta de situație…”, a declarat Lia Bugnar, pentru sursa menționată.

Cine este Lia Bugnar, fosta concurentă de la Asia Express

Regizoarea Lia Bugnar, fosta concurentă de la Asia Express, este una dintre cele mai cunoscute personaje ale teatrului actual. Este actriță, scrie teatru și regizează piese care au mare succes.

Anul acesta a împlinit 53 de ani și lucrează intens la cel mai prețios proiect al său: acela de a se bucura de anii care vin și de a fi așa cum își dorește.

Citește și: Lia Bugnar, după ce le-a „săpat” pe Carmen Grebenișan și Alina Ceușan la „Asia Express”, sezonul 3. De ce nu le-a cerut scuze. Video

Pe plan personal, Lia a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu un tânâr actor, cu peste 20 de ani mai mic decât ea, însă diferența de vârstă între ei nu a fost un impediement. Asta până acum.

Lia a mărturisit în mai multe rânduri că, în unele situații, fostul ei partener este atât de matur, încât uită că este mai mic cu 23 de ani decât ea. De asemenea, el spune recent că a avut o mulțime de lucruri de învățat de la iubita sa.

„Eu am învățat enorm de mult de la ea. Ne-am cunoscut pe scenă, unde am avut o relație antagonică, dar în viață a fost altceva. Trăim împreună, lucrăm împreună, e o relație armonioasă. Asta-i tot ce contează", povestea acum ceva timp tânărul actor despre relația cu Lia Bugnar.

Dunajska Streda – FCSB ▶ Meciul se vede în AntenaPLAY, pe canalul Antena 1, miercuri, 3 august, de la ora 21.30