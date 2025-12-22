Antena Căutare
Lidia Buble, mesaj sfâșietor după moartea fotoreporterului Mălina Guler: „Sunt în stare de șoc. M-am întâlnit cu ea!”

Mălina Guler, o tânără din Oradea în vârstă de 27 de ani, a fost găsită fără suflare pe 20 decembrie, în fața blocului în care locuia, după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble o întâlnise pe tânăra fotoreporter în urmă cu câteva zile și și-a exprimat în online șocul față de ceea ce s-a întâmplat.

Publicat: Luni, 22 Decembrie 2025, 13:11 | Actualizat Luni, 22 Decembrie 2025, 13:52
Mălina Guler a făcut parte din echipa locală de organizare a campaniei „Orașul Faptelor Bune”, a echipei Radio ZU, prilej cu care s-a întâlnit cu Lidia Buble. Cântăreața a avut o reacție în mediul online după vestea tragediei.

„Prieteni, sunt în stare de șoc! Deci nu pot să-mi revin. De 15 minute de când am aflat de Mălina Guler, fata care a căzut de la etajul 7 din Oradea, deci nu, nu, sunt șocată. De când cu Orașul Faptelor Bune, unde m-am întâlnit cu ea, acum 2-3 zile, am făcut poze, am povestit și ne-am dat o îmbrățișare, și acum 10-15 minute am aflat ce s-a întâmplat. Deci mie nu îmi vine să cred, vă zic. Am văzut și ultimul story în care cânta și se filma pe piesa <Dă-mi, Doamne, timp> de la Cabron cu Cristi Minculescu. E șocant! Dumnezeu să o odihnească în pace. Nu știu ce-i viața asta...”, a spus Lidia Buble pe Instagram.

Mălina Guler a fost găsită fără suflare în fața blocului din Oradea în care locuia în chirie

Ca fotoreporter, Mălina Guler a colaborat cu clubul de fotbal FC Bihor.

„Mălina a fost alături de club în sezonul 2023–2024, sezon în care FC Bihor Oradea a obținut promovarea în Liga a II-a, contribuind prin profesionalism și dedicare la surprinderea momentelor și emoțiilor acestui parcurs sportiv. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate, apropiaților și tuturor celor care au cunoscut-o”, se arată în comunicatul clubului.

Polițiștii au precizat că nu sunt sunt semne ca tânăra să fi fost victima unei infracțiuni, luând în considerarea posibilitatea sinuciderii.

„La data de 20 decembrie a.c., la ora 06.01, poliţiştii orădeni au fost sesizaţi, în urma unui apel primit de Inspectoratul de Poliție Județean Bihor prin S.N.U.A.U. 112, că o femeie ar fi căzut de la înălțime, de la etajul 7 al unui bloc de locuințe, de pe strada Dimitrie Cantemir din municipiul Oradea, județul Bihor.

La fața locului s-au deplasat, de îndată, poliţiştii de ordine publică orădeni, cei ai Biroului de Combatere a Infracţiunilor contra Persoanei din cadrul Poliţiei Municipiului Oradea și specialiști criminaliști.

Din investigațiile efectuate, polițiștii orădeni au identificat persoana ca fiind o femeie, de 27 de ani, din comuna Drăgănești, județul Bihor. Aceasta locuia în chirie în imobilul respectiv.

Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma efectuării necropsiei. În prezent, nu există suspiciunea că femeia ar fi fost victima vreunei infracțiuni.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea unui procuror, pentru stabilirea cauzei și împrejurărilor producerii nefericitului eveniment”, se arată în comunicatul autorităților.

