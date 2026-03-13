Home Showbiz Vedete Cum arată azi fostele crainice ale „Epocii de Aur". Sanda Țăranu și Carmen Movileanu continuă să fie un etalon de eleganță

Pe vremuri, programul TVR era prezentat de crainice. Acestea erau un exemplu de eleganță pentru românce. Iată cum arată azi Sanda Țăranu, Carmen Movileanu și Iuliana Marciuc!

Publicat: Vineri, 13 Martie 2026, 20:00 | Actualizat Vineri, 13 Martie 2026, 13:33
Cum arată azi fostele crainice ale „Epocii de Aur". Sanda Țăranu și Carmen Movileanu continuă să fie un etalon de eleganță

De curând, Sanda Țăranu a fost în centrul atenției la un eveniment desfășurat la Sala Luceafărul, din București, unde au fost invitați și Corina Chiriac, Adrian Năstase, Elisabeta Lipă și Magda Catone.

Coafată și îmbrăcată în stil clasic, fosta crainică a „Epocii de Aur” le-a oferit celor prezenți o lecție de eleganță. Sanda Țăranu a demonstrat că și la vârsta de 87 de ani o femeie poate fi cochetă, potrivit click.ro.

Sanda Țăranu, lecție de eleganță la 87 de ani

Într-un interviu pentru sursa citată, Sanda Țăranu a făcut dezvăluiri din culisele televiziunii.

„Nu aveam multe ținute de prezentare, decât câteva bluze, o fustă și un costum. Le mai învârteam și le mai combinam, în fel și chip. Ne mai puneam niște mărgele, câte o floare în piept, le accesorizam diferit, ca să pară haine noi. La un moment dat, am rugat, însă, conducerea televiziunii să mă lase să îmi aleg singură materialele.

Mergeam prin fabricile de textile ale vremii, acum au mai rămas foarte puține, și îmi alegeam, împreună cu o doamnă pricepută din TVR, o scenografă, cele mai frumoase metraje. N-am să uit că La Fabrica Select un inginer de la secția Creație a realizat câteva materiale cu anume imprimeuri numai pentru mine. Nimeni nu mai avea acele modele, în toată România. Ca să vedeți cu ce oameni extraordinari am lucrat, cu ce profesioniști!”, a declarat Sanda Țăranu pentru click.ro.

Aceasta a oferit și câteva sfaturi vestimentare pentru prezentatoarele TV din prezent.

„Ca prezentator de televiziune, nu te poți îmbrăca oricum. E nevoie de anume materiale, cu imprimeuri discrete, care să nu sară în ochi, să nu distragă atenția de la ceea ce zici. De pildă, nu poți să vii în fața oamenilor cu umerii goi sau cu un decolteu adânc și să vorbești despre războaie.

Întotdeauna, un sacou te salvează în televiziune, trebuie, însă, să ți se și potrivească. Hainele în care am prezentat și pe care mi le-am făcut eu le-am păstrat, însă pe celelalte le-am înapoiat, sunt și acum în garderoba televiziunii. Îmi amintesc că doamna de la croitorie îmi spunea mereu: <<Vă rog să veniți, ca să vă văd, nu vă croiesc până nu veniți aici!>>. Ei, ăștia, da, profesioniști!”, a dezvăluit Sanda Țăranu pentru sursa citată mai sus.

Carmen Movileanu a fost ajutată de Sanda Țăranu la începutul carierei

Carmen Movileanu rămâne și ea una dintre cele mai apreciate crainice de la TVR. Pe rând, ea fost știristă, crainică, editor de montaj, dar și vocea emisiunii „Teleenciclopedia”.

Corina Dănilă a postat pe Facebook o fotografie de ziua de naștere a lui Carmen Movileanu, la împlinirea vârstei de 68 de ani.

„Aaahh! Azi e ziua ta, Carmen Movileanu! Câte amintiri împreună, câte experiențe de televiziune și de viață! La cele de până acum s-au adunat și cel mai recent spectacol pe care l-am scos și la care ai venit cu energia ta bună. Să dea Domnul să se-adune cât mai multe în tolba noastră de amintiri. Te iubesc și te prețuiesc! La mulți ani, draga noastră! Să-ți fie mereu numai senin și zâmbet”, a transmis Corina Dănilă pe Facebook.

La începutul carierei sale, Carmen Movileanu a avut marea șansă să fie instruită chiar de Sanda Țăranu.

„A fost al naibii de greu! Eu, fiind din interior, știam ce înseamnă crainic. Care sunt cerințele, rigorile, programul și, sincer, nu credeam că-mi va fi atât de ușor. Dar îi știam pe oamenii din emisie, ei mă știau pe mine de la lecturile <<Teleenciclopediei>>, pe care, nu de puține ori, le făcusem în direct, chiar din studioul crainicelor.

La prima apariție m-a prezentat Sanda Țăranu și, după două anunțuri, pe care le-am făcut împreună, m-a lăsat singură. Mi-a urmărit toate aparițiile timp de o lună. Mă suna în fiecare seară și-mi spunea ce trebuie corectat.

Într-o seară nu m-a sunat și, temătoare, am sunat-o eu. Cu vocea ei caldă și extrem de sinceră și prietenoasă mi-a spus: <<E foarte bine, gata cu observațiile, păstrează zâmbetul, emoția, eleganța și continuă să faci echipă cu toată lumea>>”, a dezvăluit Carmen Movileanu pentru revistacariere.ro, citată de click.ro.

Ce amintiri are Iuliana Marciuc de la concursul pentru crainice TVR

Iuliana Marciuc, în vârstă de 58 de ani, a fost și ea crainică TVR. Într-un interviu, aceasta povestea despre emoțiile prin care a trecut la concursul pentru crainice.

„În februarie 1990, m-am prezentat la un concurs pentru crainice, anunțat pe TVR 1. În comisie erau Cristian Țopescu, Cristiana Bota și Silvia Ciurescu, reputați realizatori. La doar câteva zile după, am primit un telefon și am fost invitată să prezint în direct <<Teleclubul de sâmbata>>, alături de Cristian Topescu, iar săptămâna următoare aceeași emisiune, alături de Silvia Ciurescu”, a mărturisit Iuliana Marciuc, citată de click.ro.

Ea a dezvăluit și ce meserie avea înainte de a fi crainic de televiziune.

„Eram angajată analist programator la Trustul de Montaj Utilaj Chimic București, când, în august același an, am primit din nou un telefon, de data aceasta de angajare permanentă, în funcția de crainică de program. Dacă până în 1990 erau trei crainice, odată cu mărirea programului s-a considerat necesară mărirea acestei echipe și alături de mine au mai fost angajate Cristina Țopescu, Mirela Atanasiu, Carmen Movileanu, Corina Dănilă și Despina Moiceanu”, a declarat Iuliana Marciuc pentru revistatango.ro, potrivit sursei citate mai sus.

