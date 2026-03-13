Iustin Petrescu și Hera, iubita lui, s-au logodit: „E oficial! Ne căsătorim”. Cum arată inelul de logodnă

Iustin Petrescu și-a cerut iubita în căsătorie. El și Hera s-au logodit recent și sunt pregătiți pentru o viață împreună.

Fostul iubit al lui Marilu Dobrescu a anunțat că urmează să se însoare cu Hera. La aproximativ 9 luni de când a izbucnit un scandal care a ajuns și în instanță între Marilu și Iustin, bărbatul a anunțat că urmează să se căsătorească.

La începutul verii anului 2025, Marilu Dobrescu a făcut un clip în care a spus că a fost abuzată de fostul iubit. Iustin a negat acuzațiile, iar conflictul a ajuns în instanță. Acum, Marilu trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu iubitul australian, în timp ce Iustin a anunțat că s-a logodit cu Hera.

Iustin a publicat un mesaj în care i-a mărturisit Herei că o iubește și că vrea să trăiască toată viața alături de ea.

„E oficial. Ne căsătorim. E 2026 și uneori ai impresia că lumea parcă o ia razna, oamenii se grăbesc sa calce unii peste alții pentru lucruri mici, pentru orgolii, pentru câteva victorii fără sens, dar în tot zgomotul ăsta există pentru mine o singură schimbare care contează cu adevărat, una simplă și naturală și incredibil de frumoasă.

Încă nici nu știm exact când a început povestea noastră, dacă în seara aceea de 3 aprilie când te-am văzut prima oară și eu eram beat, pierdut înşelat și rătăcit într-o viață care nu mai părea să ducă nicăieri, sau pe 7 mai, când stăteam cu gândul că nu vreau să las să moară tot ce aveam mai bun de dat, pentru că lucrurile adevărate nu sunt gratis și nici nu sunt pentru oricine, și exact atunci ai apărut tu, de parcă universul, zeii și Dumnezeu s-au pus pentru o clipă de acord că două drumuri care rătăciseră destul trebuie să se întâlnească.

De atunci totul s-a întâmplat cu o naturalețe care încă mă uimește, ca și cum ne-am fi găsit după o căutare foarte lungă, ca și cum sufletele noastre știau deja drumul unul spre celălalt, iar Marocul, cand am dormit in deșert si ne am trezit cu scorpioni pe noi, nopțile lungi în care am vorbit până dimineața, momentele în care am râs sau am plâns fără să ne ascundem nimic au fost doar felul în care viața ne-a arătat că acasă nu este doar un loc, acasa suntem noi.

Tu, cu mintea ta de om de știință și cu eleganța aceea a ta aproape din altă epocă, cu felul în care dansezi și cu felul în care nu accepți niciodată nedreptatea, m-ai făcut fără să știi un bărbat mai bun, mai drept, iar cel mai simplu și mai frumos lucru din viața mea a devenit să vin acasă la tine, să ne bem cafeaua dimineața și să râdem împreună la știri comentate cu „Iusti”, de parcă lumea întreagă ar putea să se agite cât vrea, dar noi doi avem deja liniștea noastră.

Așa că astăzi spun ceva foarte simplu, dar pe care îl simt cu toată ființa mea: te iubesc și vreau să mergem mai departe prin viață așa cum am început, mână în mână, curioși, liberi și încă puțin uimiți că ne-am găsit”, este mesajul publicat pe rețelele sociale de Iustin Petrescu.

