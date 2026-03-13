Iustin Petrescu și Hera, iubita lui, s-au logodit: „E oficial! Ne căsătorim". Cum arată inelul de logodnă

Iustin Petrescu și-a cerut iubita în căsătorie. El și Hera s-au logodit recent și sunt pregătiți pentru o viață împreună.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 13 Martie 2026, 14:20 | Actualizat Vineri, 13 Martie 2026, 16:43
Iustin Petrescu și Hera, iubita lui, s-au logodit: | Instagram

Fostul iubit al lui Marilu Dobrescu a anunțat că urmează să se însoare cu Hera. La aproximativ 9 luni de când a izbucnit un scandal care a ajuns și în instanță între Marilu și Iustin, bărbatul a anunțat că urmează să se căsătorească.

La începutul verii anului 2025, Marilu Dobrescu a făcut un clip în care a spus că a fost abuzată de fostul iubit. Iustin a negat acuzațiile, iar conflictul a ajuns în instanță. Acum, Marilu trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu iubitul australian, în timp ce Iustin a anunțat că s-a logodit cu Hera.

Citește și: Iustin Petrescu, noi dezvăluiri exclusive din relația cu Marilu: „Am plecat de 11 ori de acasă”. Ce studii are acesta, de fapt

Iustin Petrescu și-a cerut iubita în căsătorie

Iustin a publicat un mesaj în care i-a mărturisit Herei că o iubește și că vrea să trăiască toată viața alături de ea.

„E oficial. Ne căsătorim. E 2026 și uneori ai impresia că lumea parcă o ia razna, oamenii se grăbesc sa calce unii peste alții pentru lucruri mici, pentru orgolii, pentru câteva victorii fără sens, dar în tot zgomotul ăsta există pentru mine o singură schimbare care contează cu adevărat, una simplă și naturală și incredibil de frumoasă.

Încă nici nu știm exact când a început povestea noastră, dacă în seara aceea de 3 aprilie când te-am văzut prima oară și eu eram beat, pierdut înşelat și rătăcit într-o viață care nu mai părea să ducă nicăieri, sau pe 7 mai, când stăteam cu gândul că nu vreau să las să moară tot ce aveam mai bun de dat, pentru că lucrurile adevărate nu sunt gratis și nici nu sunt pentru oricine, și exact atunci ai apărut tu, de parcă universul, zeii și Dumnezeu s-au pus pentru o clipă de acord că două drumuri care rătăciseră destul trebuie să se întâlnească.

De atunci totul s-a întâmplat cu o naturalețe care încă mă uimește, ca și cum ne-am fi găsit după o căutare foarte lungă, ca și cum sufletele noastre știau deja drumul unul spre celălalt, iar Marocul, cand am dormit in deșert si ne am trezit cu scorpioni pe noi, nopțile lungi în care am vorbit până dimineața, momentele în care am râs sau am plâns fără să ne ascundem nimic au fost doar felul în care viața ne-a arătat că acasă nu este doar un loc, acasa suntem noi.

Tu, cu mintea ta de om de știință și cu eleganța aceea a ta aproape din altă epocă, cu felul în care dansezi și cu felul în care nu accepți niciodată nedreptatea, m-ai făcut fără să știi un bărbat mai bun, mai drept, iar cel mai simplu și mai frumos lucru din viața mea a devenit să vin acasă la tine, să ne bem cafeaua dimineața și să râdem împreună la știri comentate cu „Iusti”, de parcă lumea întreagă ar putea să se agite cât vrea, dar noi doi avem deja liniștea noastră.

Așa că astăzi spun ceva foarte simplu, dar pe care îl simt cu toată ființa mea: te iubesc și vreau să mergem mai departe prin viață așa cum am început, mână în mână, curioși, liberi și încă puțin uimiți că ne-am găsit”, este mesajul publicat pe rețelele sociale de Iustin Petrescu.

Citește și: Cum arată Marilu Dobrescu în costum de baie după operația de implant mamar. Influencerița a renunțat la vechile sutiene

AS.ro Milionarul celebru care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia, aproape de o schimbare radicală! Milionarul celebru care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia, aproape de o schimbare radicală!
Observatornews.ro O femeie din Suceava, acuzată de bigamie. S-a căsătorit de două ori în şase luni O femeie din Suceava, acuzată de bigamie. S-a căsătorit de două ori în şase luni
Antena 3 O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari
SpyNews Cardi B, cu masca de oxigen pe scenă! Fanii s-au temut pentru viața ei! Imaginile cu momentul Cardi B, cu masca de oxigen pe scenă! Fanii s-au temut pentru viața ei! Imaginile cu momentul

Secretele medicului Virgiliu Stroescu care îți pot schimba silueta! Ce să mâncăm la cină când ne dorim să slăbim
Secretele medicului Virgiliu Stroescu care îți pot schimba silueta! Ce să mâncăm la cină când ne dorim să...
Nicole Kidman a vorbit pentru prima dată despre divorțul de Keith Urban. Dezvăluiri neașteptate din partea actriței
Nicole Kidman a vorbit pentru prima dată despre divorțul de Keith Urban. Dezvăluiri neașteptate din partea actriței Catine.ro
Ce mănâncă vedetele la Oscar 2026 după ce scapă de diete. Cum arată un meniu de excepție
Ce mănâncă vedetele la Oscar 2026 după ce scapă de diete. Cum arată un meniu de excepție
William Levy are probleme financiare? Ce a declarat actorul de telenovele
William Levy are probleme financiare? Ce a declarat actorul de telenovele Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Petrolul depășește din nou 100 de dolari pe baril, în ciuda eliberării istorice a celor 400 de milioane de barili
Petrolul depășește din nou 100 de dolari pe baril, în ciuda eliberării istorice a celor 400 de milioane de barili Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum le-au gestionat: „Aveam momente când nu mai vorbeam...”
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum... Elle
Cardi B, cu masca de oxigen pe scenă! Fanii s-au temut pentru viața ei! Imaginile cu momentul
Cardi B, cu masca de oxigen pe scenă! Fanii s-au temut pentru viața ei! Imaginile cu momentul Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitura Lamington de post. Rețeta de prăjitură tăvălită în variantă vegană
Prăjitura Lamington de post. Rețeta de prăjitură tăvălită în variantă vegană HelloTaste.ro
O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari
O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari Antena3.ro
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari useit
Ilie Bolojan, despre venirea americanilor la Deveselu: „Este în interesul siguranței naționale“
Ilie Bolojan, despre venirea americanilor la Deveselu: „Este în interesul siguranței naționale“ BZI
Se pregătește Educația fără profesori: Școlile și liceele, conduse de membri de partid și ONG-iști
Se pregătește Educația fără profesori: Școlile și liceele, conduse de membri de partid și ONG-iști Jurnalul
Alertă aeriană în nordul județului Tulcea. Două aeronave F-16 au decolat după detectarea unor ținte pe radar
Alertă aeriană în nordul județului Tulcea. Două aeronave F-16 au decolat după detectarea unor ținte pe radar Kudika
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București Redactia.ro
O femeie din Suceava, acuzată de bigamie. S-a căsătorit de două ori în şase luni
O femeie din Suceava, acuzată de bigamie. S-a căsătorit de două ori în şase luni Observator
Tulburarea de panică: simptome, cauze și metode de tratament
Tulburarea de panică: simptome, cauze și metode de tratament MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
5 moduri de a încuraja relațiile de familie
5 moduri de a încuraja relațiile de familie DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone UseIT
Supă de ciuperci cu morcovi, țelină apio și orz perlat
Supă de ciuperci cu morcovi, țelină apio și orz perlat Hello Taste
