Imaginea înduioșătoare cu Ioana Abur din copilărie care a atras atenția fanilor. Cum arăta actrița din Iubire cu Parfum de Lavandă

Ioana Abur, actrița în vârstă de 56 de ani, a postat recent pe Insta Story o imagine cu ea din copilărie.

Ioana Abur interpretează rolul Romaniței în serialul Iubire cu Parfum de Lavandă care a fost difuzat pe Antena 1. Serialul va continua povestea începând din 16 aprilie sub numele de Destine cu Parfum de Lavandă.

Fanii serialului așteptă cu nerăbdare să vadă cum va continua povestea după ce personajul principal, Anda, a murit la finalul sezonului trecut.

Cum arăta Ioana Abur în copilărie

Ioana Abur are o carieră de peste trei decenii în actorie și de bucură de un succes imens. Ea joacă atât în filme, cât și în piese de teatru și seriale, fiind una dintre cele mai cunoscute actrițe din generația ei.

Puțini dintre cei care au văzut-o în rolul Romaniței din Iubire cu Parfum de Lavandă știu că frumoasa actriță a jucat și în Liceenii în 1987. Acela a fost primul rol din cariera ei.

Ioana Abur s-a născut la Sighișoara și înainte să înceapă școala generală s-a mutat la București. A urmat studiile liceale la Colegiul Național Gheorghe Lazăr din București și

în 1994 ea a absolvit Academia de Teatru și Film I. L. Caragiale, fiind eleva lui Dem Rădulescu.

Pe lângă rolul ei din serialul Iubire cu Parfum de Lavandă, telespectatorii o cunosc pe actriță și datorită rolului pe care l-a jucat în serialul Lia- Soția soțului meu.

În acest serial ea a interpretat rolul Elenei Maxim, directoarea unei agenții de impresariat fotomodele și artiști. Celebra actriță a lucrat în mai multe proiecte de-ale producătoarei TV Ruxandra Ion și mereu se bucură de colaborările pe care le are cu aceasta.

Despre rolul ei din Iubire cu Parfum de Lavandă, Ioana Abur a povestit într-un interviu că are foarte multe lucruri în comun cu personajul ei, Romanița.

„Am trăit și eu multe din ce trăiește Romanița. (...) Am și eu o fiică, nu un fiu. Am crescut-o singură, cum și Romanița l-a crescut pe Filip singură. S-a descurcat singură, m-am descurcat singură. E optimistă, sunt optimistă, cu zâmbetul așa pe buze cam tot timpul”, a dezvăluit actrița într-un interviu exclusiv pentru Antena 1.

Recent, pe contul ei de Instagram, frumoasa actriță a postat pe Insta Story o imagine alb-negru cu ea din copilărie care a atras imediat atenția internauților. Cu un chip drăgălaș și inocent și același zâmbet sincer, Ioana a primit aprecierile fanilor pentru carisma ei.

Fanii actriței sunt nerăbdători să afle dacă Romanița își va continua rolul și în continuarea serialului, în Destine cu Parfum de Lavandă.

