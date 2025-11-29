De curând, nepoata Lidiei Buble a împlinit un an, iar Estera Buble a arătat primele imagini cu chipul superb al fiicei sale.

Estera Buble și-a arătat fiica pentru prima dată! Primele imagini cu nepoata Lidiei Buble. Ava a împlinit un an | Captură Instagram/Antena 1

Estera Buble are trei copii, iar, până acum, pe micuța Ava a ținut-o departe de rețelele de socializare. Nepoata Lidiei Buble a împlinit un an, iar Estera Buble a postat primele imagini cu mezina familiei.

Motivul pentru care Estera Buble a ținut-o departe de ochii lumii pe Ava, fiica ei

Estera Buble a decis că a venit momentul să le facă cunoștință internauților cu fiica sa. Sora Lidiei Buble a ales ca acest moment să se întâmple într-o zi specială, mai exact când micuța Ava a împlinit un an de când a venit pe lume.

Într-o notă la fel de drăgălașă, Estera Buble a explicat că nu i-a fost teamă să își expună fiica pe internet, dar știa că va cuceri toate privirile cu ochii ei albaștri ca cerul.

„Am ținut-o ascunsă un an întreg... nu de teamă, ci ca să nu orbească internetul cu ochii ei albaștri. N-am postat-o până acum... trebuia să dăm internetului timp să se pregătească”, a scris Estera Buble, pe contul personal de Instagram.

Sora Lidiei Buble este topită după fiica sa, iar în ziua în care a împlinit un an i-a dedicat micuței un mesaj emoționant, în care i-a transmis că o iubește mult.

„Un an de când ne topim zilnic în privirea asta și tot nu ne-am săturat. La mulți ani, minunea noastră!“, a mai scris Estera Buble.

Reacția Lidiei Buble când și-a văzut nepoata pe internet

Așa cum era de așteptat, printre cei care au reacționat la caruselul de fotografii cu micuța Ava s-a numărat și Lidia Buble, care a mărturisit că era nerăbdătoare pentru acest moment. În plus, artista a numit-o pe Ava: „Avaluna mea cu cer în ochi”.

„În sfârșit arăți SUPERBITATEA asta de fată. La mulți ani, Avaluna mea cu cer în ochi. Te iubesc cum nici nu-ți vei imagina vreodată! Domnul Isus să te binecuvânteze cu cele mai alese daruri!“, a fost urarea Lidiei Buble pentru nepoțica ei, potrivit sursei citate mai sus.

