Lidia Buble, surprinsă cu lacrimi în ochi. Care este motivul pentru care artista a reacționat așa: "Îi mulțumesc lui Dumnezeu"

Într-un alt videoclip publica pe InstaStory, Lidia Buble a vorbit despre luna martie care a venit ca o adevărată surpiză pentru ea. Aceasta a mărturisit că mai multe dorințe ale sale au devenit realitate și că nu credea niciodată în acest lucru.

Lidia Buble este o persoană extrem de emotivă, iar acest lucru o face specială și apreciată de un public larg. Pe lângă faptul că prietenii virtuali o apreciază pentru felul său de a fi, artista se numără printre cele mai frumoase și talentate artiste de la noi din țară.

Ce cadou a primit Lidia Buble din partea unui admirator secret

Cântăreața a fost surpinsă de ziua îndrăgostiților cu un buchet de lalele din partea unui admirator secret. Aceasta nu s-ar fi gândit niciodată că o seară obișnuită în oraș se poate transformat într-un moment de-a dreptul memorabil și spectaculos.

Citește și: Lidia Buble se mândrește cu un frate superb. Cum arată Elisei Buble și cât de mult seamănă cu artista

"Care ești mă? Am fost să mănânc, am plecat, am venit să iau mașina să plec spre casă și aveam acest buchet superb de lalele pus pe parbrizul mașinii. Mulțumesc mult de tot, nu știu cine ești, dar îți mulțumesc.", a povestit Lidia Buble în câteva InstaStory-uri.