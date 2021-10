Liviu Vârciu a avut nevoie de intervenția cadrelor medicale. Imaginile care i-au speriat pe fani: „Nu-i de glumă”

Liviu Vârciu a publicat pe rețelele sociale imagini cu el în care apare fiind consultat de un cadru medical care se aude spunând „Tensiunea este foarte bună”.

Liviu Vârciu le-a dat de înțeles fanilor că a întâmpinat probleme de sănătate: „A prins vulpea rană. Gluma-i glumă, dar nu-i glumă”, a spus Liviu Vârciu pe contrul său de Instagram.

Ce a transmis Liviu Vârciu, la scurt timp după ce s-a filmat primind îngrijiri medicale

Din fericire, la scurt timp după ce s-a filmat primind îngrijiri medicale, îndrăgitul prezentator a reapărut pe rețelele sociale, fără să dea semne că s-ar mai simți rău.

Artistul s-a filmat sfătuindu-și fanii să meargă să vizioneze filmul său, „Zăpadă, ceai și dragoste”.

În urmă cu ceva timp, Liviu Vârciu a declarat că s-a confruntat cu probleme de sănătate după infectarea cu coronavirus.

Citește și: Liviu Vârciu, imagine din copilărie: „Te cunosc după gropițe”. Cum arăta înainte să devină celebru

Cu ce probleme medicale s-a confruntat Liviu Vârciu în trecut

„Această boală m-a distrus pe interior, nu glumă. Am avut o formă mai uşoară de Covid, dar chiar şi aşa, analizele mi-au ieşit rău şi când am fost depistat pozitiv şi acum. Nu am avut gust şi miros. Acum ficatul e praf şi am rămas cu o pată pe plămâni.

Plus că obosesc foarte repede. Acest virus este unul cât se poate de pervers, te îngenunchează. Eu am luat doar niște vitamine și mi-am făcut niște injecții în burtă, care trebuie făcute neapărat, pentru că boala asta îți îngroașă sângele. Mie nu mi-a crescut barba două săptămâni”, spunea Liviu Vârciu cu câteva luni în urmă.

Citește și: Liviu Vârciu a primit o poreclă feroce din partea lui Andrei Ștefănescu. Cum l-a invitat în platou

Ulterior, pezentatorul și-a anunțat fanii că a încpeut să se simtă mai bine.

„Sunt sănătos, nu mai am nimic, am trecut cu bine peste toate. Alerg de colo-colo, am multe de făcut”, a declarat în urmă cu puțin timp Liviu Vârciu.

Liviu Vârciu este mândrul tată a trei copii

De curând, Liviu Vârciu și-a botezat fiul și a dat o petrecere fastuoasă. Cu această ocazie, vedeta Antana 1 a apărut pentru prima dată la TV cu fiul său, arătându-l lumii întregi.

Până atunci, fanii nu știau cum arată fiul lui Liviu Vârciu.

Prezentatorul de la Prețul cel bun este mândrul tată a trei copii. Pe fiica cea mare, Carmina, o are dintr-o relație anterioară, iar pe eilalți doi copii îi are din relația actuală cu Anda Călin.

Anda Călin Și Liviu Vârciu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. În prezent, cei doi formează unul dintre cele mai sudate cupluri din showbiz-ul românesc și preferă să își țină viața personală departe de micile ecrane ale telespectatorilor. În primăvara anului 2019, frumoasa brunetă a adus pe lume cel de-al treilea copil al artistului, un băiețel

Sezoanele 1, 2 și 3 din Asia Express sunt acum exclusiv pe AntenaPLAY. Vezi și episoadele full din noul sezon Asia Express