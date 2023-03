Lolrelai, fostă finalistă iUmor, a încins imaginația fanilor! A apărut într-o scenă de film, cu sânii la vedere

Ștefania Costache, pe numele ei real, a acceptat să aibă un moment inedit în Haita de acțiune (2023), filmul regizorului și scenaristului Vali Dobrogeanu.

Fosta finalistă de la iUmor sezon 10 și fostă concurentă Chefi la cuțite a avut un moment spectaculos, care le-a încins imaginația fanilor. Tânăra, în vârstă de 37 de ani, a apărut preț de câteva minute în Haita de acțiune, unde a avut o scenă „fierbinte” alături de Iancu Sterp, care a jucat rolul polițistului Dinu.

Mai exact, frumoasa blondină a acceptat să apară topless în cel mai nou film românesc, iar momentul în care Iancu Sterp trage cocaină de pe sânii tinerei i-a surprins pe fani. Captura de imagine se poate vedea în Galerie. Într-un interviu acordat pentru Fanatik, Lolrelai recunoaște că a spus „Da!” provocării, fără să stea pe gânduri.

„Când m-a sunat Bro (n.r.: Matei Dima) să mă întrebe dacă accept să apar topless în filmul lui, am zis „Da” fără să mă gândesc la nimic, nici la bani, nici la comentariile răutăcioase ce urmau să apară. Am luat-o ca pe o provocare nouă pentru mine. Este o șansă, la urma urmei.

Am terminat actoria de film acum doi ani și totuși asta e prima oară când am ocazia că apar într-un film chiar și pentru câteva secvențe. Știu că n-a fost mare moment actoricesc. Cel mai probabil castingul l-au luat sânii mei, nu eu, însă tot îl consider un mare compliment”, a povestit Ștefania Costache pentru sursa citată anterior.

Ce spune Lolrelai despre operațiile estetice

Frumoasa blondină susține că, până la cei 37 de ani, nu a apelat la nicio intervenție estetică! Mai mult, vedeta recunoaște că bustul ei generos este 100% natural.

„Am 37 de ani și nicio intervenție estetică. E un act de curaj, la urma urmei să te arăți publicului exact așa cum te-a lăsat natura, în ciuda timpului. Acum, de la 20 de ani au silicoane femeile.

Deci să apar fără silicoane în fața unui public obișnuit cu perfecțiunea bisturiului și totuși să primesc doar aprecieri eu zic că e mare lucru. Mai în glumă, mai în serios, ca și în trecut, pentru salvarea copiilor și pentru artă, mă dezbrac oricând dacă e nevoie.

Haita de acțiune e un proiect plin de curaj din partea tuturor. Numai să faci un film românesc e un act de curaj… Să mai vii și cu scene interzise minorilor…

Plus scene de violență, e aproape nebunie. Publicul va decide dacă e o nebunie frumoasă sau nu…”, a mai spus actrița din Haita de acțiune, pentru Fanatik.

Lolrelai, finalistă iUmor sezon 10

În ediția 15 din sezonul 10 al show-ului iUmor, în finala iUmor, Ștefania Costache, finalista aleasă în ediția 6, s-a întors pe scenă mai pregătită ca oricând.

Ștefania a avut un număr inedit, mai ales când a chemat în scenă o domnișoară îmbrăcată doar în vopsea, lăsându-i pe toți cu gura căscată.

“Ștefania a revenit cu un număr surprinzător și de data asta”, a adăugat Delia.

