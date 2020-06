Lora a descoperit ingredientul secret pentru a se proteja de boli, în Bali: "Face bine la sânge și, dacă se întâmplă să contractezi dengue, ai simptome ușoare spre deloc"

Lora, „prizonieră în continuare în paradis”, se deschide și vorbește despre ultimele trei luni din viața ei. Nu știe nici la acest moment când se va întoarce, însă Lora a spus că încearcă să se bucure de timpul petrecut pe astfel de meleaguri de poveste.

Chiar dacă mulți o invidiază că a trebuit să rămâi în acel loc idilic din cauza pandemiei. lora mărturistește că a fost un roller coaster emoțional: "În ultimele trei luni, am trecut prin toate stările. A fost un roller coaster emoțional și parcă am trăit câțiva ani în aceste trei luni la capitolul experiențe și emoții. Acum stau pe terasă, tolănită pe canapea, mă uit în jur și îi mul umesc Universului pentru tot ce mi-a oferit."

Trecerea de la simplu turist în Bali la locuitor al zonei a fost grea pentru Lora: "Niciodată nu am fost atât de „în aer și lipsită de control. Poate că aveam nevoie de asta. Să mă las puțin purtată de valul vieții și să iau lucrurile pe rând, așa cum vin. După panicile și anxietățile provocate de tot ceea ce nu se știe și nu se mai poate, am învățat să respir adânc, să mă bucur de moment. Când îți schimbi energia și percepția, ți se schimbă viața. Noi am cunoscut aici niște oameni talentați, creativi, români cu care facem proiecte și punem la cale filmarea unui nou videoclip Lora. În fața acestor „coincidențe nu ai cum să mai spui că e ceva întâmplător în viață."