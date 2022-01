Loredana Chivu, surprinsă goală în cadă. Cum s-a relaxat diva în vacanța de la munte: „Frumos peisaj”

Loredana Chivu se numără printre cele mai sexi și senzuale vedete de la noi din țară, iar aparițiile sale provocatoare pun pe jar publicul masculin. Pentru că este adepta celor mai sexi shooting-uri foto și preferă să își evidențieze formele incendiare, diva publică des imagini în cele mai neașteptate ipostaze.

La începutul lunii ianuarie, focoasa blondină a plecat într-o vacanță la munte pentru a se relaxa, însă nu a uitat de prietenii săi din mediul online. Vedeta a postat două imagini din cada în care s-a lăsat fotografiată goală.

Cum s-a fotografiat Loredana Chivu în vacanța de la munte

De curând, Loredana Chivu a tăiat răsuflarea prietenilor virtuali de pe contul de Instagram. Diva a renunțat la inhibiții și a pozat goală, în cada din camera de hotel. Postarea a atras imediat atenția internauților.

Din poze se poate obseva ușor faptul că focoasa blondină este posesoarea unui trup de invidiat. Bustul generos, bronzul perfect, tatuajele de pe piele și picioarele subțiri au fost cele care au ieșit în evidență din cada plină cu spumă și petale de trandafiri.

Citește și: Loredana Chivu a fost operată de urgență! Ce declarații a făcut: “Are legătura cu starea mea de sănătate”

Se pare că vacanța de la munte a fost un prilej de relaxare pentru Loredana Chivu, care s-a fotografiat într-un peisaj impresionant, alături de un buchet imens de trandafiri și o șampanie scumpă pe măsuță.

„Genul meu de duminică🥂 ♥”, a scris ea la descrierea imaginii.

Postarea Loredanei Chivu a strâns mai bine de 20 mii de like-uri și o mulțime de mesaje poztive, dar și critici din partea urmăritorilor de pe Instagram.

„Vacanță plăcută!❤️Eşti frumoasă foc”, „Frumos peisaj”, „Ești superbă! Relaxare plăcută❤️” sau „ Ești foarte sexi”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să transmită complimente și cuvinte frumoase.

Citește și: Loredana Chivu, surprinsă într-un corset mult prea mic pentru formele ei voluptoase. Cum a fost fotografiată într-un bolid de lux

Prietenii virtuali au fost curioși să afle cine este fotograful din spatele pozele incendiare, însă diva nu a oferit detalii despre acest subiect: „Cine a făcut pozele?”

Ce spune Loredana Chivu despre viața sa amoroasă

Loredana Chivu a avut parte de o surpriză neașteptată de ziua ei din partea bărbatului care a cucerit-o. Vedeta este foarte discretă când vine vorba de viața amoroasă și preferă să nu dezvăluie identitatea iubitului său, însă a vorbit fără ezitare despre povestea de dragoste pe care o trăiește alături de el.

„Surpriza a fost făcută de bărbatul care există în viața mea. Am mai venit o dată în emisiune și am spus câteva ceva despre el, dar nu v-am dat un nume și aș vrea să mențin acest lucru. E același bărbat despre care am vorbit și acum un an de zile, când am venit la voi. (...) Sunt iubită, am tot ce îmi doresc, sănătate mai vreau. Sunt foarte liniștită și foarte fericită, iar liniștea sufletească în ziua de astăzi este ceva foarte greu de obținut. Mi-am găsit un echilibru, ca să spun așa”, a povestit Loredana Chivu într-un interviu pentru Antena Stars.

În AntenaPLAY ai două canale exclusive Mireasa ▶ Intră și vezi LIVE ce fac concurenții tăi preferați atunci când nu se