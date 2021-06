Loredana Chivu, într-o salopetă care lasă totul la vedere. Materialul care dă impresia că nu poartă nimic pe sub haine

Loredana Chivu s-a lăsat fotografiată într-o slaopetă neagră, jumătate dintr-un material mat și jumătate transparent, acesta din urmă dând impresia că blonda nu poartă nimic pe sub haine. De asemenea, materialul transparent din zona bustului scoate în evidență formele generoase ale Loredanei Chivu.

Imaginea în care vedeta poartă ținuta provocatoare a fost publicată pe rețelele sociale, spre încântarea fanilor care nu au ezitat să o complimenteze.

Din cele 846 de mii de persoane care o urmăresc pe Loredana Chivu pe Instagram, câțiva au lăsat comentarii în dreptul fotografiei.

„Cât de frumoasă ești”, „Eşti frumusețe rară”, „Superbă”, Bestială”, sunt câteva dintre compliemntele pe care blonda de 31 de ani le-a primit în comentarii.

Recent, Loredana Chivu a primit un cadou foarte scump

De curând, Loredana Chivu și-a surprins prietenii virtuali cu o veste surprinzătoare. Aceasta a primit cadou o mașină în valoare de 380.000 de euro, mai exact, mașina visurilor sale, un Lamborghini Urus din anul 2021.

Vedeta a publicat pe contul de Instagram imaginile cu mașina, alături de un buchet imens de trandafiri roșii, semn că este iubită și apreciată de o persoană din viața sa.

Prietenii virtuali nu au încetat să reacționeze la imagini. Aceștia au ținut neapărat să o felicite pentru noua sa achiziție și să îi ofere complimente.

Deși are un stil de viață luxos, Loredana Chivu are probleme de sănătate. În luna ianuarie, fosta asistentă TV a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Aceasta a trecut prin momente cumplite și starea sa nu era tocmai una bună, mai mult decât atât, blondina a fost găsită de medici inconștientă în casă.

”Astăzi când m-am trezit, am avut dureri foarte puternice în partea abdomenului, extrem de puternice. Am stat așa timp de 4 ore, după care familia mea a hotărât să cheme salvarea pentru că nu eram prea conștientă. Până să vină salvarea, pentru că a durat ceva timp, undeva la 50 de minute, din ce știu de la apropiații mei, am fost cumva într-o stare de inconștiență. M-am trezit în momentul în care cei doi medici de la ambulanță au intrat la mine în casă și m-au întrebat ce am. Am descoperit că am probleme cu rinichiul, pe partea dreaptă. Mi-au pus perfuzii și m-au stabilizat pe moment.”, a declarat Loredana Chivu într-un interviu pentru Showbiz Report, de la Antena Stars.

