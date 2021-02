Loredana Chivu, sutienul care i-a scos în evidență bustul generos. Apariția sa provocatoare a lăsat pe toată lumea cu gura căscată

Reacțiile fanilor nu au încetat să apară. Aceștia au ținut neapărat să îi mărturisească că arată de-a dreptul minunat, iar formele sale sunt de invidiat.

"Doamne, câtă frumusețe ❤️❤️❤️❤️❤️! Ești superbă și te ador😍😍." sau "O femeie de milioane, ești foarte frumoasă!", au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să îi transmită laude și cuvinte frumoase.

Loredana Chivu se confruntă cu probleme grave de sănătate

Fosta asistentă TV a trecut prin cele mai cumplite momente și a fost la un pas să își piardă viața pe masa de operații. Deși duce o viața luxoasă și își poate permite orice, Loredana Chivu are parte de probleme de sănătate grave.

Recent, focoasa blondină a fost găsită inconștientă în casă de către medici, pentu că a suferit o criză de rinichi, iar durerile erau unele crunte.

”Astăzi când m-am trezit, am avut dureri foarte puternice în partea abdomenului, extrem de puternice. Am stat așa timp de 4 ore, după care familia mea a hotărât să cheme salvarea pentru că nu eram prea conștientă. Până să vină salvarea, pentru că a durat ceva timp, undeva la 50 de minute, din ce știu de la apropiații mei, am fost cumva într-o stare de inconștiență.", a declarat Loredana Chivu într-un interviu pentru Showbiz Report, de la Antena Stars.

"M-am trezit în momentul în care cei doi medici de la ambulanță au intrat la mine în casă și m-au întrebat ce am. Am descoperit că am probleme cu rinichiul, pe partea dreaptă. Mi-au pus perfuzii și m-au stabilizat pe moment.”, a mai adăugat ea.